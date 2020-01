Kokeneet pelaajat auttavat curlingia läpi murroksen – "Olympialaiset ovat kaukainen haave"

Lohjan Kisakalliossa pelataan tällä viikolla curlingin joukkueiden MM-karsintaa. Suomessa Markku Uusipaavalniemen joukkueen olympiahopean nostattama buumi on 14 vuoden jälkeen kaukana takana.

– Olisi hyvä, että saataisiin lisää nuoria mukaan. Meillä ei ole kuitenkaan sellaisia peliolosuhteita, joissa pääsisi harjoittelemaan kansainvälisen tason jäällä, Curlingliiton puheenjohtaja Olli Rissanen kertasi lajin nykytilaa.

Hän on tyytyväinen siihen, että Kisakallioon on saatu talvella keskitettyä lajin tapahtumia. Lohjalla on näin voitu harjoitella hyvällä jäällä pari kuukautta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hyviä harjoittelupaikkoja on Ahvenanmaalla, Harjavallassa ja Turussa, jossa Maailman curlingliitto WCF pilotoi siirrettävää curlinghallia.

– Keskeisille paikkakunnille vaadittaisiin curlinghalleja, jolloin ehkä kymmenen vuoden tähtäimellä saataisiin lisää harrastajapohjaa, Rissanen mietti realiteetteja.

Pieniä hyviä signaaleja on jo. Puheenjohtajan mukaan Ahvenanmaalle on palkattu ruotsalainen ammattilainen pyörittämään junioritoimintaa, ja myös Turun hallin liepeillä on lupaavaa liikehdintää.

Joka tapauksessa on selvää, ettei uusi buumi ennätä vielä Pekingin olympialaisiin. Suomen kenties paras mahdollisuus saada sinne edustusta on paricurlingissa, jossa sisarukset Oona ja Aku Kauste matkaavat keväällä MM-kilpailuihin.

Naisten joukkueessa käynnissä iso murros

Suomen naisia Kisakallion MM-karsinnassa edustaa Elina Virtaalan joukkue. Kokenut Virtaala tuli hätiin, kun Oona Kausteen monivuotinen joukkue hajosi viime kesänä.

EM-kisoihin ja MM-karsintaan koostettiin nopeasti joukkue halukkaista. Curlingissa on tärkeää, että joukkue harjoittelee yhdessä ja on samalla aaltopituudella.

Kahdesta kokeneesta pelaajasta ja kahdesta nuoresta pelaajasta kiireellä koostettu tiimi ei käytännössä pelaa MM-paikasta.

– Toivottavasti nämä nuoret Tuuli (Rissanen) ja Miia (Turto) saavat kansainvälisistä peleistä motivaatiota ja inspiraatiota, Virtaala sanoi.

Hän lähti projektiin mukaan juuri lajin tulevaisuuden vuoksi, vaikka se vaatiikin uhrauksia.

– Kukaan meistä ei ole ammattiurheilija. Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on haasteellista. Olen viettänyt marraskuusta lähtien melkein enemmän aikaa Lohjalla kuin kotona, hän naurahti.

"Meidän täytyy harjoitella fiksummin"

Jermu Pölläsen miesten joukkue voitti keskiviikkona Tshekin. Edellinen kapteeni Tomi Rantamäki lopetti kesällä, joten tietynlainen murros on miehilläkin käynnissä.

– Olympialaiset ovat kaukainen haave, ja MM-kisat vähän lähempänä oleva kaukainen haave, kapteeni Pöllänen sanoi.

Lajin huippumaiden pelaajat ovat käytännössä ammattilaisia. Suomessa tukien piiriin pääseminen vaatii tuloksia, käytännössä MM- tai olympiapaikan.

– Meidän täytyy harjoitella fiksummin. Olen tuonut yritysmaailmasta ryhmätyöskentelymetodia. Olemme saaneet hyvin jaettua vastuuta asioiden hoitamisessa, Pöllänen linjasi.