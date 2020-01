Pereskokov katkaisi Jukurien tappiokierteen

Kolmas ottelu käskyttäjänä tuotti ensimmäisen voiton Jukurien uudelle valmentajalle Marko Kauppiselle. Mikkeliläisjoukkue voitti Ilveksen voittomaalikisan kautta 4–3.

Isäntien hyökkääjät Ville Leskinen ja Teemu Henritius sekä puolustaja Aleksandr Jakovenko kokosivat peliajan maaleista tehopisteet 1+1 mieheen. Kymmenen tehopisteen erolla joukkueensa parhaana pistemiehenä oleva Vadim Pereskokov viimeisteli ratkaisumaalin voittomaalikisassa.

– Tunne ja moraali oli tänään joukkueeltamme tapissaan, Kauppinen hehkutti.

Pisteenkin menestys kirveli yhdeksän ottelun tappiosumassaan vain pisteen saanutta Jukureita, sillä Ilves nousi jatkoajalle Robert Leinon kahdella päätöserän maalilla. Leino on tehnyt puolet kauden kahdeksasta maalistaan joulun jälkeen. Ilves on saalistanut vähintään pisteen kahdeksasta viime ottelustaan, joista se on voittanut kuusi.

– Jukurit näytti vierasjoukkueelle, että tässä on kyseessä luistelu- ja kamppailupeli. Yksi piste oli ihan maksimi, jonka tällä esityksellä ansaitsimme, painotti Ilves-luotsi Jouko Myrrä.