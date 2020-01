Päävalmentaja Mustonen odottaa ainakin yhtä pystiä Naisleijonille illan Urheilugaalassa

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen on tänään järjestettävässä Urheilugaalassa ehdolla vuoden valmentajaksi. Naisleijonien viime kevään dramaattinen MM-loppuottelu on ehdolla sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi ja naisten maajoukkue ehdolla vuoden joukkueeksi.

– Kultamitalia odotan niin kuin aina. Ainakin sykähdyttävin urheiluhetki, Mustonen kommentoi STT:lle, kun gaalavieraat saapuivat Helsingin areenan uumeniin.

– 17. helmikuuta 1980 oli edellinen yhtä sykähdyttävä hetki. Se kesti yhden sadasosan, kun Mietaa (Juha Mieto) jäi kakkoseksi. Meidän sadasosa oli 12 minuuttia. Jäällä olivat molempien joukkueiden valmentajat. Vastustajajoukkuekaan ei halunnut juhlia. Saksalainen videotuomari, joka ei tiennyt asian laadusta mitään, Mustonen luetteli noin yhdeksän kuukautta loppuottelun jälkeen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Suomi tarttui MM-kotikisoissa kultaan Petra Niemisen jatkoaikamaalilla, mutta pitkän tutkinnan jälkeen maali hylättiin. Yhdysvallat kukisti Suomen lopulta voittolaukauskilpailussa.

– Ei tuollaista dramatiikkaa ole nähty. Kyllä me täytämme kaikki kriteerit, että yksi pysti tulee, Mustonen paalutti.

Pukki vai joku muu?

Jalkapalloilija Teemu Pukki on suurin suosikki vuoden urheilijaksi. Myös Mustosen papereissa, vaikka kärkiehdokkaiden joukossa on myös miesten jääkiekkomaajoukkueen kultakapteeni Marko Anttila.

– Kyllä se Pukki varmaan ennakkosuosikki on. Ei ole kyse siitä, kuka on absoluuttisesti paras. Teemu ei ole maailmassa 30 parhaan jalkapalloilijan joukossa, mutta Teemu on tehnyt Suomea tunnetuksi ja onnistunut oikealla hetkellä, Mustonen näkee.

Naisleijonien tavoin myös miesten jalkapallomaajoukkue ja miesten jääkiekkomaajoukkue ovat ehdolla vuoden joukkueeksi. Kaikkiaan viiden joukkueen joukosta miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat ja miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat ovat suosikkeja.

Mustosen lisäksi vuoden valmentaja -kategorian kärkinimiin kuuluvat Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva ja Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen.

– Meidän palloilukulttuuri on muuttunut valtavasti, ja myös yhteiskunta on muuttunut valtavasti. Palloiluvalmentajat ovat muuttuneet yhteiskunnan mukana. Meillä on vähemmän ja vähemmän sellaisia, jotka kuvittelevat, että nuoret saadaan huutamalla tekemään parhaansa, Mustonen tuumi.

– Näillä miesehdokkailla on kaksi yhteistä piirrettä. Kaikilla on opettajakoulutus pohjalla, ja kaikki ovat erittäin pelaajalähtöisiä valmentajia. Ei ole sattumaa, että olemme menestyneet.

Suomessa on paljon huippuluokan palloiluvalmentajia, Mustonen sanoi.

Vuoden urheilija on valittu Suomessa vuodesta 1947

Urheilugaalassa selviää, kuka valitaan viime vuoden parhaaksi urheilijaksi Suomessa. Ennakkosuosikki Vuoden urheilijaksi on jalkapalloilija Teemu Pukki, joka johdatti maaleillaan jalkapallomaajoukkueen historiallisesti ensi kesän EM-kisoihin.

Joukkueurheilijoista valinnan Vuoden urheilijaksi ovat saaneet vain jalkapalloilijat Jari Litmanen (1995) ja Sami Hyypiä (2001).

Kahdella aiemmalla kerralla Vuoden urheilijana on palkittu maastohiihtäjä Iivo Niskanen.

Vuoden urheilija on valittu Suomessa vuodesta 1947.