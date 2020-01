Tommi Mäkinen Kalle Rovanperälle: "Ei kai se sota yhtä miestä kaipaa"

Rallin MM-sarja käynnistyy ensi viikolla Monte Carlon rallilla. Suomalaisvetoinen Toyota lähtee kauteen uudistetulla kuljettajakaartilla, kun nuori Kalle Rovanperä, kaiken voittanut Sebastien Ogier ja kokenut Elfyn Evans liittyvät Toyotan joukkoon.

– Aina ottaa hivenen aikaa, että pääsee autoon kiinni. Ott Tänak tuli meille kaksi vuotta sitten, ja hänellä kesti puoli vuotta oppia auto kunnolla ja päästä hyvään vauhtiin, Toyotan tallipäällikkö Tommi Mäkinen kertoi ennen Urheilugaalan alkamista.

Viime kauden jälkeen maailmanmestari Tänak jätti Toyotan eikä kokenut suomalaiskuljettaja Jari-Matti Latvala saanut jatkosopimusta. Tallin "suomalaiskiintiön" täytti 19-vuotias Rovanperä.

Rovanperä keskeytti loppuvuodesta armeijan, että pystyy täydellä tarmolla keskittymään ralliteillä menestymiseen.

– Siinä ei ollut vaihtoehtoja meidän suunnalta. Kaikki asiat menivät päällekkäin eikä olisi kerennyt kahteen paikkaan samaan aikaan. Sanoin Kallelle, että ei kai se sota yhtä miestä kaipaa. Ajetaan rallia, Mäkinen vastasi STT:n kysymykseen Rovanperän ratkaisusta.

Mäkinen antaa aikaa normikundeille

Mäkisellä on tallissaan mielenkiintoinen sekoitus kokemusta, menestystä ja nuoruutta. Ogier on kuusinkertainen maailmanmestari, mutta Rovanperän ura huipulla on vasta alussa. WRC2-luokassa Rovanperä antoi jo vahvat näytöt.

– Meillä on mukava miehitys, koska kaikki ovat normikundeja, ja heidän kanssa on helppo tehdä töitä. Meillä on avoin kuvio. Sen puolesta on helppoa, mutta aika näyttää, miten kelläkin lähtee kulkemaan. Jokainen joutuu opettelemaan autoa ja muuta, Mäkinen myönsi.

Tänak siirtyi viime kauden jälkeen Hyundaille ja kisaa maailmanmestaruudesta muun muassa Toyotan Ogierin kanssa. Mäkinen tietää, että molemmilla huippuvauhtiin pääseminen voi viedä hetken.

– Kuinka kauan kestää Ottilla päästä kiinni Hyundaihin ja kuinka Ogierilla Toyotaan? (Thierry) Neuville voi olla vahva Montessa, koska auto on hänelle tuttu jo monelta vuodelta. Häneltä saattaa löytyä kova vauhti heti alussa, Mäkinen mainitsi Hyundain belgialaiskuljettajan.