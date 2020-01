"Paineet valmentajalle tuloksen tekemisestä ovat tosi isot, koska vain voitto kelpaa" – Anuliisa Uotila peräänkuuluttaa seuralta ja Taitoluisteluliitolta ripeitä toimia valmennuksen epäkohtien korjaamiseksi

Urheiluvalmentajaan kohdistuvat odotukset ovat asiantuntijan mielestä valtavat. Valmentamisen epäkohdat ovat olleet viime päivinä esillä julkisuudessa muodostelmaluistelun yhteydessä kerrotuista väärinkäytöksistä.

Taitoluistelua syvällisesti tunteva Anuliisa Uotila luonnehtii valmentajaan kohdistuvia odotuksia arvioimalla yleisellä tasolla, että mikään ei tunnu riittävän.

– Paineet valmentajalle tuloksen tekemisestä ovat tosi isot, koska vain voitto kelpaa.

Uotila kilpaili nuoruudessaan menestyksellisesti taitoluistelijana ja on tehnyt ammattiuransa seura- ja maajoukkuevalmentajana. Uotila on toiminut lajin parissa myös järjestötehtävissä, muun muassa Suomen Ammattivalmentajien puheenjohtajana. Uotila on tuttu monille televisionkatsojille lukuisista taitoluistelun arvokilpailujen selostus- ja asiantuntijatehtävistään.

Uotila pohtii yleisellä tasolla valmennuskulttuuria, joka vie liian nopeasti aikuismaiseen tapaan harjoitella.

– Nuoria kohdellaan siten, että he ymmärtävät enemmän kuin he ymmärtävätkään. Tarkoitan sitä, että valmennuksessa lähdetään ohittamaan varhaiskasvatuksen periaatteellinen linja, jossa pidetään hauskaa yhdessä, iloitaan hetkistä, leikinomaisesti opetellaan lajia. Sitä vaihetta ei saa ohittaa, hän tähdentää.

Taitoluistelun maine sai vakavan kolauksen viime perjantaina, kun julkisuuteen levisi tietoja muodostelmaluistelun valmennuksen epäasiallisista menetelmistä. Toistakymmentä entistä valmennettavaa kertoi Ylen jutussa suomalaisvalmentajan asiattomasta käytöksestä.

Kyse oli Helsingfors Skridskoklubbin eli Helsingin Luistinklubin (HSK) muodostelmaluistelun päävalmentajan Mirjami Penttisen toiminnasta. Penttistä on syytetty valmennettaviensa halventamisesta ja nöyryyttämisestä sekä henkisestä väkivallasta ja aseman väärinkäytöstä. Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta on asettanut Penttisen vuoden kilpailukieltoon epäasiallisen käytöksen vuoksi ja hänen työnantajansa eli HSK on vapauttanut Penttisen päävalmentajan tehtävistä toistaiseksi.

Penttinen sanoi tiistaina STT:lle antamassaan lausunnossa, ettei ole valmennustoiminnallaan halunnut loukata tai satuttaa yhtään urheilijaa tai vanhempaa. Penttinen sanoo olevansa äärimmäisen järkyttynyt, surullinen ja pahoillaan tilanteesta.

Penttisen asianajaja Petteri Sotamaa pitää väitteitä valmentajan asiattomasta toiminnasta keskeisiltä osin virheellisinä. Asianajaja kiistää STT:lle, että päävalmentaja Penttinen olisi halventanut, nöyryyttänyt tai kohdistanut henkistä väkivaltaa valmennettaviinsa tai käyttänyt väärin asemaansa. Sotamaan mukaan mikään ei oikeuta tapaa, jolla asiaa on viime päivinä käsitelty ja luonnehtii sitä noitavainoksi.

Uotila ei halua ottaa kantaa Penttisen ja HSK:n tapaukseen, koska sanoo olevansa mediatietojen varassa. Hän toteaa yleisesti, että myös ylilyönnit ovat mahdollisia, jolloin esimerkiksi harjoittelu on liian raskasta, eikä palautumista ole tarpeeksi.

– Tämän (julkisuudessa olleen) ääritapauksen pitää aiheuttaa nyt liitoissa ja seuroissa useita toimia, joilla saadaan oikeita asioita vietyä eteenpäin. On tärkeää, että he, jotka ovat vastuussa lajin ja valmennuskulttuurin kehittämisestä toimivat nopeasti.

Uotila muistuttaa, että esimerkiksi nuoren ulkomuotoa ei saa missään oloissa arvostella.

– Tämä on äärimmäisen vaikea asia ja siinä on ehdoton, ehdoton ei. Habitukseen ei saa puuttua ja siihen ei pidä puuttua. Nuorta pitää tukea juuri sellaisena kuin hän on. Tämä aivan ehdoton.

Uotila haluaa aikuisten nyt kantavan vastuunsa, jotta julkisuuden kohteena olevia nuoria voidaan auttaa.

– Jotenkin tuntuu pahalta ja on vaikeaa syyttää seuraa organisaationa, mutta voi vain toivoa, että olisi ollut joku, joka olisi nähnyt aikaisemmin.

– Seuran johdon ja Taitoluisteluliiton pitää tuntea vastuunsa, että tämä tilanne jatkohoidetaan eli tässä autetaan heitä, jotka apua tarvitsevat.

Uotila muistuttaa, että Suomessa on lukuisia hyvissä kantimissa olevia seuroja, jotka toimivat eettisten periaatteiden mukaan.

– Toivottavasti tämä ääritapaus tekee tästä lajista entistä paremman ja että ryhdyttäisiin oikeisiin toimiin. En tiedä, mitä ne toimet ovat, mutta sen ymmärrän, että jotain on tehtävä, koska tällaista ei saa olla.

Uotila kuvailee laajemminkin urheiluorganisaatioiden rakennetta ja työntekijän ja -antajan asemaa niissä jossain määrin vaikeaksi tai ainakin epätavanomaiseksi.

– Meillä on työntekijänä ammattilaisia ja työnantajana vapaaehtoistoimijoita tai heidän muodostamansa yhdistys.

Tällaisessa rakenteessa, jota Uotila kuvaa "hirveän haastavaksi", ei hänen mielestään välttämättä toteudu tavanomainen työorganisaation malli. Voi olla, että työnantaja ei osaa tai pysty ohjeistamaan ja tukemaan työntekijäänsä asianmukaisesti tai ei tiedä, millaisia esimerkiksi valmennustilanteet käytännössä ovat.

– Ei ehkä olla perillä kaikesta siitä, mikä kuuluisi työnantajan velvollisuuksiin.