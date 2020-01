Tommi Mäkisen talli starttaa haastajana rallin MM-sarjaan – ”Meillä on tiimissä hyvä henki”

Tommi Mäkisen johtama Toyota lähtee altavastaajana torstai-iltana Monte Carlon MM-rallilla käynnistyvään rallikauteen.

Puolustava maailmanmestari Ott Tänak vaihtoi Mäkisen pilttuusta Hyundain leiriin. Tilalle ”Puuppolan paroni” hankki vähintään yhtä kovan kaliiberin kuljettajan, kun Sebastien Ogier tuli Toyotalle MM-sarjan jättäneeltä Citroenilta.

Andrea Adamon johtama Hyundain tiimi riisti Mäkiseltä tallien MM-valtikan viime kaudella. Mäkinen lähtee kauteen täysin uudistuneella miehistöllä, kun Ogierin lisäksi Yaris WRC:n ratissa nähdään Elfyn Evans ja nuori Kalle Rovanperä.

– Tietenkin siinä on pojilla opettelemista. Varmasti kaikilla meidän kuskeilla ottaa vähän aikaa päästä uuden auton kanssa sinuiksi. Ihan mukavasti on kuitenkin jokainen päässyt testiä ajamaan, Mäkinen sanoo.

– Meillä on tiimissä hyvä henki. Olimme yhdessä Japanissa vuoden alussa ja kaikki toimi jätkien kesken hemmetin hyvin. Kaikki meidän kuskit ovat aika normihemmoja, Mäkinen jatkaa.

Nuorelta suojatiltaan Rovanperältä Mäkinen peräänkuuluttaa malttia. Tulosvastuu on kuusinkertaisella mestarilla ja walesilaisella Evansilla.

– Kallen ei tarvitse varsinkaan täällä Montessa ottaa yhtään paineita. Tämä on niin raju ralli. Kalle on toki nopea oppimaan, ja hän on jo näyttänyt, mihin pystyy, Mäkinen summaa.

– Maailma kuitenkin kovenee, kun tällä tasolla ajetaan voitoista. Uskon silti, että hän pääsee nopeasti auton kanssa tutuiksi.

Esapekka Lapista musta hevonen?

Rallin MM-sarjan yksityistiimi M-Sport Ford luottaa jälleen vahvasti suomalaiseen ralliosaamiseen. Vuosituhannen alkupuolella Marcus Grönholm, Mikko Hirvonen ja Jari-Matti Latvala ajoivat brittitiimille 31 osakilpailuvoittoa. Nyt Fordin ratissa ovat toisen täyden MM-kauden ajava Teemu Suninen sekä Esapekka Lappi.

– Minusta tuntuu, että kova kolmikko Tänak, Thierry Neuville, Ogier on vielä askeleen edellä. Sitä heidän etumatkaansa haluan kuitenkin tänä vuonna kaventaa, Lappi sanoo.

Viime kaudella kolme kertaa palkintopallille kivunnut Lappi ei uskalla haaveilla maailmanmestaruudesta.

– En odota vielä tältä vuodelta liikoja. Seuraava kausi eli vuosi 2021 voisi olla jo minun vuoteni. En ole vielä valmis taistelemaan mestaruudesta, Lappi myöntää.

Sunisen pitää tehdä tulosta tänä vuonna, sillä vaikka jokelalainen on yhä yksi sarjan ”keltanokista”, on palkintopallille kivuttava useammin.

– Olen varsin luottavainen. Tärkeintä on löytää lisää tasaisuutta. Viime vuonna oli hyviä tuloksia, mutta meidän pitää kehittyä. Tasaisuus tulee vain kokemuksen kautta, Suninen miettii.