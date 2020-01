STT sai haltuunsa avoimen kirjeen: HSK:n luistelijoiden vanhemmat vaativat, että hyllytetty valmentaja palaa töihin

Kymmenet HSK:n muodostelmaluistelun SM-joukkueiden luistelijoiden vanhemmat vaativat avoimella kirjeellä, että päävalmentaja Mirjami Penttisen työvelvoite palautetaan heti. Kirjeen on allekirjoittanut 72 vanhempaa.

STT:n haltuunsa saamassa kirjeessä vanhemmat pyytävät, että Helsingfors Skridskoklubbin eli Helsingin Luistinklubin hallitus on yhteydessä Suomen taitoluisteluliittoon neuvotellakseen kilpailukiellon aloituksen siirtämisestä.

Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta asetti viime perjantaina Penttisen vuoden kilpailukieltoon. Seura kertoi maanantaina, että se on toistaiseksi vapauttanut päävalmentajansa tehtävistään.

Allekirjoittaneiden mukaan Penttinen on joukkueiden luistelijoiden kesken pidetty ja arvostettu valmentaja. He sanovat, että vanhemmilla on aina oikeus tulla seuraamaan harjoituksia. Vanhemmat vakuuttavat, että tällä kaudella syytösten taustalla kuvattua epäasiallista toimintaa ei ole havaittu.

Vanhempien mukaan kilpailukiellon alkaminen juuri ennen kauden tärkeimpiä kilpailuja vaarantaa aktiivisten luistelijoiden keskittymisen kauden päätavoitteisiin.

– SM-ryhmien vanhemmat katsovat, että ei ole erityistä syytä aloittaa kilpailukieltoa ennen kilpailukauden päättymistä eikä muutenkaan ennen valitusprosessin käsittelyn päättymistä, kirjeessä sanotaan.

Allekirjoittaneet vanhemmat sanovat, etteivät hyväksy häirintää, epäasiallista käyttäytymistä eivätkä väkivaltaa missään muodossa.

– Kannamme huolta myös siitä, miten kilpailukiellosta tiedottaminen ulkomaille kesken kilpailujen ja asian ympärillä sen jälkeen käyty julkinen keskustelu vaikuttaa ja on jo vaikuttanut nuorten urheilijoiden hyvinvointiin. Tiedossamme on, että sosiaalisessa mediassa myös urheilijoihin on kohdistettu epäasiallista kirjoittelua, vanhemmat sanovat.

Kurinpitolautakunnan asettama rangaistus on ankarin mahdollinen

Penttistä on syytetty valmennettaviensa halventamisesta ja nöyryyttämisestä sekä henkisestä väkivallasta ja asemansa väärinkäytöstä. Useat entiset valmennettavat ovat kertoneet Ylelle valmentajansa vuosia kestäneestä epäasiallisesta käytöksestä, jonka kerrotaan aiheuttaneen pahimmillaan nuorten urheilijoiden mielenterveysongelmia ja syömishäiriöitä.

Ylen viime viikon uutisen mukaan muodostelmaluisteluvalmentaja muun muassa käski joukkueensa tyttöjä yhdessä haukkumaan ja halventamaan ringin keskelle asetettua joukkuetoveriaan. Helsingin Sanomien mukaan Penttinen on sanonut väitteen "huutoringistä" olevan perätön.

Kurinpitolautakunnan perjantaina asettama rangaistus on ankarin mahdollinen. Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta perusteli päätöstään vuoden kilpailukiellosta sillä, että valmentaja syyllistyi urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä.

Penttinen valmensi Team Unique -joukkueen maailmanmestaruuteen vuonna 2013.