Teemu Pukille kauden yhdestoista maali, mutta Norwich pettyi silti – Tottenhamin Son Heung-min sysäsi vastustajan lähemmäs putoamista

Teemu Pukki sai meriittilistalleen jälleen yhden rangaistuspotkumaalin, mutta Norwich Cityn asema jalkapallon Englannin Valioliigan putoamistaistelussa synkistyi taas. Norwich hävisi Tottenhamille vieraissa 1–2, mikä oli sarjapaikastaan taistelevalle joukkueelle karu pettymys.

Tappio merkitsee sitä, että liigajumbo Norwichin ero putoamisviivaan on edelleen kuusi pistettä.

Dele Alli vei Tottenhamin johtoon hieman ennen taukoa. Maali oli Tottenhamille kalenterivuoden 2020 ensimmäinen, sillä lontoolaisjoukkue oli jäänyt ilman maaleja kolmessa edellisessä ottelussaan. Suuri syy maalittomuuteen on takareisivamman kärsineen tähtihyökkääjä Harry Kanen sairasloma.

Toisella puoliajalla Norwich painoi päälle ja loi tukun maalipaikkoja. Esimerkiksi Pukin laukaus rangaistusalueen rajalta viuhui niukasti ohi maalin.

Norwich sai lopulta palkintonsa 70. minuutilla, kun Ryan Sessegnon kaatoi Max Aaronsin ja pallo vietiin pilkulle. Pukin rankkari oli melko kesy, mutta meni silti maaliin Ranskan maajoukkuevahdin Hugo Llorisin käden kautta. Maali oli suomalaishyökkääjälle liigakauden yhdestoista.

Tasapelipiste kuitenkin karkasi Norwichilta kymmenisen minuuttia myöhemmin. Allin laukaus kimposi Norwich-puolustajasta yli maalivahti Tim Krulin takatolpalle, josta korealaishyökkääjä Son Heung-min pääsi puskemaan pallon maaliin.

– En voi pyytää pelaajiltani enempää, Norwichin päävalmentaja Daniel Farke sanoi BBC:n mukaan.

– Pelaajat antoivat aivan kaikkensa. Tappio on pettymys. Meillä on erityinen ryhmä pelaajia, tämä oli fantastinen esitys vieraskentällä, vaikka se päättyikin tappioon. On vaikeaa kun voittoja ei tule, koska se ei tee hyvää ilmapiirille eikä itseluottamukselle. Olisimme ansainneet ainakin pisteen.

ManU-fanit buuasivat omalle joukkueelleen

Voitto katkaisi Tottenhamin neljän ottelun voitottoman putken. Joukkue nousi sarjataulukossa kuudenneksi tasapisteisiin Manchester Unitedin kanssa. ManU kärsi kotonaan nöyryyttävän 0–2-tappion Burnleylle ja on nyt hävinnyt kolme edellisistä neljästä pelistään.

Burnley voitti ensimmäistä kertaa seurahistoriassaan ManUn kotikentällä Old Traffordilla. Kotijoukkueen fanit buuasivat omille pelaajilleen sekä puoliajalla että ottelun päätyttyä.

Sekä Tottenhamin että ManUn kannalta Mestarien liigaan pääseminen on kovan työn takana, sillä takamatka neljäntenä olevaan Chelseaan on kuusi pistettä.

Illan kolmannessa valioliigapelissä sarjakolmonen Leicester löi West Hamin 4–1.