Belina Josselyn puolustaa voittoa Prix d’Ameriquessa

Raviurheilevan maailman katseet kohdistuvat sunnuntaina Pariisiin. 18 huippuravuria tavoittelee Prix d’Ameriquen voittoa. Paras palkitaan 405 000 eurolla. 9-vuotias ranskalaistamma Belina Josselyn voitti kisan vuosi sitten ja kuuluu jälleen suosikkeihin.

Valmentaja Jean-Michel Bazire ajaa itse Belina Josselyniä. Davidson du Pont ja Looking Superb ovat tallin muut hevoset. Belina Josselyn voitti vielä Prix de Paris -lähdön, mutta loukkaantui. Ura oli jo katkolla, mutta tamma tuli takaisin kilparadoille lokakuussa.

Belina Josselyn voitti kaksi viikkoa sitten Ameriquen esikilpailun Prix de Belgiquen, ja valmentajan toiveet nousivat.

– Heinäkuun jälkeen valmennus alkoi uudelleen. Viimeksi Belina näytti, että se kuuluu vielä huipulle. Ameriquen jälkeen kilpaillaan ehkä pari kertaa, sitten tamma astutetaan Ready Cashilla, Bazire kertoi.

Sebastien Guarato on toinen ranskalainen valmentajasuuruus. Hänen tallistaan kilpailee neljä hevosta: Face Time Bourbon, Bold Eagle, Billie de Montfort ja Valko Jenilat. Suurin mielenkiinto kohdistuu Face Time Bourboniin, joka kävi lokakuussa Vermossa voittamassa UET Grand Prixin. Björn Goop ajaa 5-vuotiaaksi varttunutta superhevosta. Bold Eagle on Guaraton vanhempi ässä, se on voittanut Ameriquen vuosina 2016 ja 2017.

Ruotsista kolme hevosta

Ruotsista saapuu kolme hevosta, mutta niiden voitto olisi yllätys. Daniel Redenin amerikkalainen Propulsion osallistuu Ameriqueen neljännen kerran. Aiemmat sijoitukset ovat neljäs, kolmas ja viides. Stefan Melanderin jenkki Milligan’s School on hyvä pitkän matkan menijä. Vuonna 2018 Elitloppetin voittanut italialainen Ringostarr Treb on kilpaillut harvakseltaan. Viime kesänä se voitti Hugo Åbergs Memorialin ja Sundsvall Open Trotin. Amerique lienee Ringostarr Trebin viimeinen kilpailu ennen siitosoriiksi siirtymistä.

Prix d’Amerique juostiin ensimmäisen kerran sata vuotta sitten 1920. Pro Patria voitti sen ajalla 31,4/2500m. Kilpailu perustettiin kiitokseksi amerikkalaisille sotilaille, jotka taistelivat Ranskassa ensimmäisessä maailmansodassa.