Hyundain Thierry Neuville päästelee Monte Carlon MM-rallin kärjessä tämän päivän avanneen kisan kolmannen erikoiskokeen ollessa vielä osalta kuljettajista kesken. Neuvillen johto kuitenkin kutistui eilisiltaan verrattuna melkoisesti, sillä Toyotan Elfyn Evans on 5,4 sekunnin ja Toyotan Sebastian Ogier 7,5 sekunnin päässä belgialaisesta.

Fordin Esapekka Lappi on parhaana suomalaisena edelleen kuudentena, mutta eroa kärkeen on runsas minuutti. Toyotan Kalle Rovanperä on seitsemäntenä 1.26 minuuttia kärjestä jääneenä.

Fordin Teemu Sunisen mahdollisuudet menivät jo eilisiltana kisan toisella erikoiskokeella, kun jokelalainen joutui pysähtymään pätkän varrelle teknisen vian vuoksi.

