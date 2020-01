Joel Pohjanpalo lainasopimuksella Hampuriin

Pohjanpalon, 25, sopimus Bundesligan Bayer Leverkusenin kanssa on voimassa kesäkuun 2022 loppuun asti.

– En malta odottaa, että pääsen ensimmäisen kerran HSV:n paidassa kentälle. Tämä on iso seura, jolla on hienot fanit. Tämä antaa minulle mahdollisuuden päästä parhaaseen vireeseeni. Minun näkökulmastani tämä on win-win -tilanne, koska haluan auttaa suuren tavoitteen saavuttamisessa maaleillani. Samaan aikaan tarvitsen pelituntumaa, jotta voin pelata hyvässä roolissa Suomen maajoukkueessa kesän EM-kisoissa, Pohjanpalo kertoi.

Pohjanpalo on pelannut 28 miesten maaottelua ja tehnyt niissä kuusi maalia. HSV on tällä hetkellä kakkosliigan sarjataulukossa toisena, kolmen pisteen päässä Arminia Bielefeldistä.