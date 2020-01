LeBron James ohitti Bryantin ja nousi NBA:n kaikkien aikojen pistetilaston kolmoseksi

LeBron James nousi NBA-koripalloliigan kaikkien aikojen kolmanneksi parhaaksi runkosarjan pisteidentekijäksi, kun hän keräsi 29 pistettä, 8 syöttöä ja seitsemän levypalloa joukkueensa Los Angeles Lakersin 91–108-vierastappiossa Philadelphiaa vastaan.

James ohitti Lakersia 1996–2016 edustaneen Kobe Bryantin, joka heitti urallaan 33 643 pistettä.

– Olen iloinen, että minut mainitaan samassa keskustelussa Kobe Bryantin kanssa. Hän on yksi kaikkien aikojen parhaista koripalloilijoista, yksi kaikkien aikojen Lakerseista. Kaksi hänen pelipaitaansa on Staples Centerin katossa. Se on hullua, James sanoi ESPN:lle.

Lauantain pelin jälkeen James on heittänyt 33 655 pistettä NBA:n runkosarjapeleissä. Hänen edellään ovat enää Kareem Abdul-Jabbar (38 387) ja Karl Malone (36 928). Tällä kaudella James on heittänyt 25,3 pistettä ottelua kohti, ja tasaisella tahdilla hän tarvitsee noin kolme kautta noustakseen Abdul-Jabbarin ohi.

NBA laskee kaikkien aikojen korintekijälistalle vain runkosarjapisteet. Pudotuspelien kaikkien aikojen korintekijätilastoa James on johtanut jo keväästä 2017 lähtien.