Taitoluisteluliitto ei voi viedä epäilyjä seksuaalisesta häirinnästä viranomaisille

Suomen taitoluisteluliitto ei voi viedä julkisuuteen tulleita epäilyjä seksuaalisesta häirinnästä viranomaiskäsittelyyn. Taitoluisteluliitto tiedotti sunnuntaina, että liiton Suomen urheilun eettiseltä keskukselta (SUEK) pyytämä selvitys on valmistunut, mutta koska asianosaiset ovat täysi-ikäisiä, on asian vieminen viranomaisille heidän käsissään.

– Totta kai asioita saadaan paremmin eteenpäin, jos ne viedään viranomaiskäsittelyyn, mutta meidän täytyy kunnioittaa uhrien itse tekemää päätöstä, liiton toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo sanoi STT:lle.

Taitoluisteluliitto sai 2018–2019 tietoonsa epäilyjä taitoluistelussa esiintyneestä seksuaalisesta häirinnästä valmennustilanteissa ja pyysi SUEK:n apua tutkintaan. Epäilyt koskevat yhtä miestä, eikä hän ole sama valmentaja, joka on ollut kuluneella viikolla julkisuudessa epäeettisen käytöksen takia saamansa toimintakiellon vuoksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Asiasta liitolle ilmoittanut henkilö ja muut asianosaiset eivät antaneet suostumustaan viedä asiaa viranomaiskäsittelyyn.

– Jos on syytä epäillä, että alaikäinen on kohdannut lajin parissa seksuaalista ahdistelua, asia viedään aina eteenpäin viranomaisten selvitettäväksi, vaikka henkilö ei sitä itse haluaisi. Tämä tarkoittaa käytännössä yhteistyön tekemistä lastensuojelun kanssa. Jos henkilö on ehtinyt täyttää 18 vuotta, eli on täysi-ikäinen, Taitoluisteluliitto ei voi viedä asiaa eteenpäin viranomaisille ilman henkilön suostumusta. Liitto rohkaisee kuitenkin kaikkia täysi-ikäisiä henkilöitä siihen, että mikäli on kohdannut lajin parissa seksuaalista häirintää, olisi yhteydessä viranomaiseen, Taitoluisteluliitto ilmoitti tiedotteessaan.

Nyt valmistunut selvitys seksuaalisen häirinnän epäilyistä on koskenut yhtä miestä, joka ei liiton mukaan enää toimi Taitoluisteluliiton jäsenseurassa eikä muutenkaan lajin parissa. Toimiiko hän edelleen jossain muussa urheilulajissa tai lasten parissa?

– Sitä en osaa sanoa, Wuorenheimo vastaa.

Ilta-Sanomat uutisoi haastatelleensa kahta uhria.

– Tampereen Kooveessa vuosia sitten luistelleet naiset kertovat seuran silloisen valmentajan systemaattisesta lähentelystä, seksuaalissävytteisistä viesteistä ja urheilijan sukupuolielimen koskettamisesta, Ilta-Sanomat kirjoittaa.