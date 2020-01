Suomalaishyppääjille sunnuntaistakin pettymys Rasnovissa

Julia Kykkänen ja Susanna Forsström karsiutuivat toiselta kierrokselta naisten mäkihypyn maailmancupin kisassa Romanian Rasnovissa sunnuntaina. Myös lauantain kisassa suomalaiskaksikko jäi avauskierrokselle.

Kykkänen oli sunnuntaina 76,5 metrin hypyllään 36:s. Eroa viimeiseen jatkopaikkaan eli 30. sijaan jäi 6,9 pistettä. Forsström hyppäsi myös 76,5 metriä ja oli 40:s.

Kisan voittoon hyppäsi Norjan Maren Lundby ennen Itävallan kaksikkoa Eva Pinkelnig– Chiara Hölzl. Lundby nousi maailmancupin kärkeen, Pinkelnig ja Hölzl täydentävät muilta jo karkaamaan päässeen tasaisen kärkikolmikon.

Kykkänen on cup-pisteissä jaetulla 39. sijalla kahdeksalla pisteellään, kun kauden 21 kisasta on hypätty yhdeksän. Forsströmillä on kolme pistettä.