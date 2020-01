MM-hallikisojen kohtalo riippuu koronaviruksesta, WHO:sta ja Kiinasta – kisat on tarkoitus järjestää Nanjingissa maaliskuun puolivälissä

Kiinasta myös ulkomaille levinnyt uudentyyppinen koronavirus uhkaa yleisurheilun MM-hallikisoja, jotka on tarkoitus järjestää Kiinan Nanjingissa 13.–15. maaliskuuta. Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA seuraa Maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksia sekä viruksen mahdollista julistamista kansainväliseksi terveysuhaksi ja tekee sen perusteella päätöksensä.

Finnair päätti keskiviikkona peruuttaa lennot Nanjingiin ja Pekingin Daxingiin maaliskuun loppuun saakka. Lennot peruutettiin Kiinan tekemien ryhmämatkarajoitusten takia.

WA:n hallituksen jäsen Antti Pihlakoski kertoi, että liitto perustaa ratkaisunsa WHO:n linjauksiin. Terveysjärjestö ei ole vielä julistanut viruksen takia kansainvälistä terveysuhkaa, mutta arvioi alkuviikosta, että riski kansainvälisestä uhasta on noussut korkeaksi.

– Uskon, ettei ainakaan Kiinassa järjestetä MM-hallikisoja, jos WHO tekee emergency-päätöksen (määrittelee viruksen kansainväliseksi terveysuhaksi). Aikataulu on nyt sellainen, että kisoja on silloin vaikea järjestää muuallakaan, Pihlakoski arvioi tilannetta.

– Liitossa ollaan nyt koko ajan kuulolla, mitä WHO päättää.

Myös Kiinan viranomaiset voivat peruttaa kisat päätöksellään.

– Jos viranomaiset sanovat, ettei kisoja järjestetä, se on sitten siinä, Pihlakoski totesi.

SUL odottaa kansainvälisen liiton ratkaisua

Suomen urheiluliitto SUL ei ole käsitellyt viruksen aiheuttamaa uhkaa.

– Odotamme rauhassa, että World Athletics tekee ratkaisut MM-kisojen kohtalosta, SUL:n toimitusjohtaja Harri Aalto kertoi.

– Vielä ei tiedä, mihin suuntaan asia etenee, mutta me rupeamme miettimään omia ratkaisujamme kansainvälisen liiton päätöksen jälkeen. Urheilijoiden terveys on tietenkin päätöksenteon lähtökohta tässä tapauksessa.

Varsin iso osa suomalaisista yleisurheilijoita jättää talven hallikauden väliin tai kilpailee hallissa tavallista niukemmin, koska ensi kesänä järjestetään Tokion olympialaiset ja Pariisin EM-kisat.

– Meiltä ei ole varmaan lähdössä kovin suurta joukkuetta MM-hallikisoihin missään tapauksessa, Aalto lisäsi.