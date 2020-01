Lukko-puolustaja Reunanen otti opikseen päävalmentajan julkisesta palautteesta

Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virta sai joulukuun lopulla Liigassa negatiivista mainetta, kun hän Iltalehden haastattelemana heitti niin sanotusti bussin alle puolustaja Tarmo Reunasen "löysästä puolustuspelistä".

– Vastasin, kun kysyttiin miksi Reunanen jäi vilttiin kesken Tappara-pelin. Keskustelimme hänen kanssaan asiat halki seuraavana päivänä, Virta sanoi keskiviikkona Lukon kymmenen ottelun voittoputken mentyä poikki.

Ilves kukisti kotijäällään Lukon voittomaalikisan jälkeen 3–2.

Sattumaa tai ei, Reunanen on palautteen jälkeen ollut kuin toinen pelaaja. Tammikuussa hän on vain kerran ollut jäällä vastustajan tehdessä maalin. Ilves-ottelu oli Reunasen yhdeksäs peräkkäinen ilman takaiskua, ja tehosaldo tammikuussa on +7.

– En halua muistella, milloin on viimeksi mennyt omiin. Ansiota kuuluu ainakin pakkikaveri Ilkka Heikkiselle ja koko joukkueelle. Meillä on ollut parempi viisikkopuolustus kuin oli alkukaudesta, Reunanen sanoi.

Hän sai Ilvestä vastaan syöttöpisteen 0–1-maaliin, ja peliaikaa tuli yli 20 minuuttia. Voittosarjan katkeaminen veti kuitenkin mielen vähän matalaksi.

– Otimme hyökkäys- ja keskialueella jäähyjä, joita ei yleensä ole otettu. Päällimmäinen tunne on nyt pettymys, Reunanen kertoi.