Tottenham kaatoi Manchester Cityn – Liverpoolin etumatka 22 pistettä

Jalkapallon Englannin Valioliigassa toisena oleva Manchester City taipui 0–2-tappioon Tottenhamin vieraana. Kun sarjasta on takana 25 kierrosta, on kärkijoukkue Liverpoolin etumatka Cityyn huimat 22 pistettä ja sarjakolmoseen Leicesteriin 24 pistettä. Liigaa on jäljellä vielä 13 kierrosta.

Tottenhamin vei johtoon tuore hankinta, debyyttinsä pelannut Steven Bergwijn 63. minuutilla. Muutama minuutti aiemmin Cityltä oli ajettu ulos ukrainalaispelaaja Oleksandr Zintshenko. Kotivoiton sarjassa viidenneksi nousseelle Tottenhamille sinetöi Son Heung-Min 71. minuutin maalillaan.