Verstappen uskoo voivansa syrjäyttää Hamiltonin: "Hän ei ole jumala"

Formula ykkösten hollantilaiskuljettaja Max Verstappen on varma, että pystyy syrjäyttämään lajissa kuusi maailmanmestaruutta voittaneen Lewis Hamiltonin, kunhan pääsee ajamaan riittävän kilpailukykyisellä autolla.

Red Bullia ajavasta Verstappenista uumoillaan britti Hamiltonin kovinta haastajaa maaliskuun puolivälissä alkavalla F1-kaudella. Hamilton, 35, on voittanut viisi kuudesta MM-sarjan viime tittelistä. Hänen 2014 alkaneen mestaruussarjansa katkaisi vain tallikaveri Nico Rosberg vuonna 2016.

Yksi mestaruus vielä, niin Hamilton sivuaa Michael Schumacherin seitsemän mestaruuden ennätystä.

– Tässä lajissa on paljon kiinni autosta. Lewis on hyvä, yksi parhaista, mutta hän ei ole jumala. Ehkä jumala on hänen mukanaan, mutta hän ei ole jumala, 22-vuotias Verstappen sanoi.

Verstappen korosti, että muiden kuljettajien on laitettava Hamiltonille enemmän painetta. Jos britti saa kurvailla ilman vastusta 97–98 prosentin suorituksella, hän pystyy välttämään virheet.

– Jos pääsemme kauden alussa parin sekunnin kymmenyksen päähän Mercedeksestä, voimme laittaa painetta. Odotan sellaista taistelutilannetta innolla, Verstappen sanoi Red Bullin mediatilaisuudessa.

Verstappen teki Red Bullin kanssa neljän vuoden jatkosopimuksen ja hylkäsi ajatukset Mercedeksen tai Ferrarin houkutuksista. Hollantilaiselle varma tulevaisuus tuo mielenrauhaa.

– Jatkosopimuksella pystyn karsimaan epävarmuuden tulevaisuudestani. Jos lähtisin kauteen niin, että sopimukseni olisi umpeutumassa vuoden lopussa, tilanne olisi ikävä. En halunnut sellaista, viime kaudella kolme voittoa ajanut Verstappen sanoi.

Hän oli viime kauden MM-sarjassa kolmas Hamiltonin ja tämän tallikaverin Valtteri Bottaksen takana.

F1-kausi alkaa Australian Melbournesta 15. maaliskuuta.