Kuuntele: Josban Kasper Tähkä ja Juho Väisänen Aitiopaikalla-podcastissa – "Liiganousu on edelleen selkeä tavoite"

Josban Divari-miehistön pelaajat Kasper Tähkä ja kapteeni Juho Väisänen kertovat joukkueensa tilanteesta Karjalaisen Aitiopaikalla-podcastissa. Mukana keskustelemassa on Karjalaisen toimittaja Jarmo Sieviläinen .

Tähkä ja Väisänen vakuuttavat, että Josba tähtää takaisin salibandyn liigatasolle. Josba on tasaisessa Divarissa yhdeksäntenä. Joensuulaisjoukkueella on jäljellä neljä ottelua runkosarjassa.

– Nousu on edelleen selkeä tavoite. Joukkue on saatava hyvään fiilikseen, jolloin voimme voittaa kenet tahansa tässä sarjassa. Meidän jengillä homma on usein päästä kiinni, viime kaudella ÅIF:n matkassa liiganousun saavuttanut Kasper Tähkä toteaa.

– Emme huvikseen pyöri hallilla ja matkustele tuhansia kilometrejä. Elementit voittavaan joukkueeseen ovat olemassa. Meiltä löytyy kaltaisiani raastajia ja taistelijoita sekä "Kaapon" tapaisia pallotaitureita. Tasomme on vaan heitellyt vielä liikaa, Juho Väisänen, 30, miettii.

Sekä Tähkä että Väisänen pitävät hyvänä ajatuksena mahdollista Josban ja LeBan yhdistymistä. Ohjelmassa keskustellaan myös muun muassa Josban valmennuksesta.

– Ruokosen Antti opastaa hyvin eteenpäin nuoria pelaajia. Toki välillä menee hermot joihinkin juttuihin, 20-vuotias Tähkä toteaa.

– Antti on huippuvalmentaja, joka tietää paljon tästä touhusta. Hän on ottanut "Kaapon" tiukemmin pihteihin, kun hän tietää tämän potentiaalin ja lahjakkuuden. Niin minäkin tekisin, Väisänen tuumaa.

