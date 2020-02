Lentopallonaisilla suotuisat EM-näkymät – Slovakia karsintalohkon suosikki, Suomi seuraa perässä

Suomen naisten lentopallomaajoukkueella on erinomaiset mahdollisuudet selviytyä vuoden 2021 EM-kisoihin. Suomen vastustajat EM-karsinnoissa ovat Slovakia (Euroopan rankingin 16.), Montenegro (28.) ja Kosovo (35.). Suomi on rankingissa sijalla 21.

Lohkon kaksi parasta saavat paikan EM-kisoihin, joiden järjestäjinä toimivat Serbia, Bulgaria, Kroatia ja Romania.

– Asetelma on selkeä. Tietysti Slovakia on pienoinen suosikki ja tuttu meille. Kosovo ja Montenegro eivät ole niinkään tuttuja. Tavoite on yhtä selkeä: mennä kisoihin, Suomen päävalmentaja Tapio Kangasniemi sanoi tiedotteessa.

Karsinnat pelataan koti-vierasotteluina 15. elokuuta–6. syyskuuta.

Suomen naiset palasivat viime vuonna EM-kentille 30 vuoden tauon jälkeen. Suomi oli alkulohkossaan viides eikä päässyt jatko-otteluihin.