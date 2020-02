Ensimmäinen ottelu Globenissa sytyttää maailmanmestarin – Juhani Tyrväinen on viihtynyt Ruotsin liiga SHL:ssä ja kohtaa viikonloppuna tuttuja pelaajia

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen keskushyökkääjän Juhani Tyrväisen viikonloppuun on piirretty isoin kirjaimin kaksi asiaa.

– Pääsen ensimmäistä kertaa Globeniin pelaamaan, joten on varmaan aika siisti meininki, Tyrväinen ennakoi lauantain Tshekki-ottelua.

Toinen asia on sunnuntain Ruotsi-ottelu, missä Tyrväisen seurannassa ovat erityisesti 19-vuotias Nils Lundkvist ja 21-vuotias Jesper Sellgren.

– Heitä seuraan erityisesti. Molemmat ovat maailmanluokan puolustajia. Jos suomalaiset ovat television ääressä, niin seuratkaa pientä rightin pelaajaa, Tyrväinen vinkkasi erityisesti Lundkvistin suuntaan.

Tyrväisen työpaikka seurajoukkuetasolla vaihtui täksi kaudeksi HIFK:sta Ruotsin pääsarja SHL:n Luulajaan, joten ruotsalaispuolustajien seuraamiseen on syynsä. Lundkvist ja Sellgren pelaavat Tyrväisen joukkuetovereina.

Lahtelaiskasvatti Tyrväisen panos uudessa seurassa on vakuuttava, kun hän on nakuttanut 38 ottelussa pisteet 8+16=24.

– Kausi Luulajassa on tuntunut hyvälle. Olen päässyt pelaamaan paljon. Joukkue on pelannut hyvin, ja se on myös suurin syy siihen, että olen viihtynyt. Kautta on vielä paljon jäljellä, mutta toivottavasti päästään pitkälle, Tyrväinen suunnitteli.

Hän on ollut joukkueensa tehokkain pelaaja sarjassa, joka on ripauksen Suomen Liigaa kovatasoisempi. Kärkijoukkue Luulajan pistepörssissä toisena on puolustaja Lundkvist.

"MM-kilpailut kiinnostavat"

Torstai-iltana Suomi kukisti Helsingissä Venäjän 3–0, ja Tyrväinen johti kolmosketjua. Viikonlopuksi EHT-karavaani siirtyy Tukholmaan, jonka ykköshalli Globen oli Suomen kultakaivos 25 vuotta sitten MM-kilpailuissa.

Viime keväänä Suomi saavutti Bratislavassa kolmannen miesten maailmanmestaruutensa. Mukana oli myös työteliäs Tyrväinen.

Hyvät ottelut kovatasoisessa SHL:ssä ja kauden toinen maajoukkuekomennus nostavat Tyrväisen asemia maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalosen suunnitelmissa. Mitä hyökkääjä tuumii asiasta?

– Sen verran olen asiaa miettinyt, että totta kai MM-kilpailut kiinnostavat. Ikinä ei kuitenkaan tiedä, minkä verran ja mistä liigasta tulee vahvistuksia. Yritän vain antaa näyttöjä, 29-vuotias hyökkääjä sanoi.