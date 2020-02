SaiPa vastasi faneilleen, KooKoo ei onnistunut ennätysyrityksessä: “Tiesimme etukäteen, että faneilla on mielenilmaisu”

Jääkiekkoliigan jatkopaikoista vääntävä SaiPa oli voittanut kotihallissaan Lappeenrannassa viimeksi 11. tammikuuta. Joukkueen fanien katsomopäädyssä oli perjantain KooKoo-pelissä banderolli sanoin ”Tammi on mädäntynyt – Tero ulos”.

– Tiesimme etukäteen, että faneilla on mielenilmaisu. Annetaan ihmisten kertoa mielipiteensä, kunhan se ei ole loukkaavaa tai rasistista. Kyllä me arvostetaan heidän mielipiteitään, heillä on oikeus siihen. Ymmärrämme tuskan, SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen sanoi.

Kun SaiPa voitti jatkoajalla 1–0, ei jo 18 pelissä peräkkäin pisteille yltänyt KooKoo onnistunut sivuamaan historiaa. Sarjanelosella KooKoolla oli takanaan kahdeksan suoraa vierasvoittoa. JYP pystyi yhdeksään peräkkäiseen varsinaisen peliajan vierasvoittoon vuodenvaihteessa 2016–17.

KooKoon pisteputki (18 ottelua) on kauden pisin. Liigan ennätys on 21 ottelua, kun HPK ylsi siihen kaudella 2002–03.

– Se on hyvä, että pisteitä saa vähän heikommallakin pelillä. Nyt pitää harjoitella ja levätä, KooKoon päävalmentaja Jussi Ahokas kuittasi.

Kaakkoisen Suomen paikallisottelua seurasi 3 794 katsojaa. Määrä oli SaiPan paras sitten tapaninpäivän KooKoo-pelin.