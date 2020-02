Wilma Murto saa lujan vastuksen Ruotsista – nuorten ME-naisen juoksu kulkee paremmin kuin vuosiin

Seiväshyppääjä Wilma Murto odottaa innolla sunnuntaina Helsingissä järjestettävää yleisurheilun pohjoismaista maaottelua ja ruotsalaisen Michaela Meijerin tarjoamaa vastusta. Ruotsin ykköshyppääjä Angelica Bengtsson ei osallistu, mutta myös Meijer liikkuu parhaimmillaan yli 470:n korkeuksissa.

– Odottelin innolla Ruotsin kokoonpanoa. Olisi ollut kova juttu, jos Bengtsson ja Meijer olisivat molemmat olleet mukana, mutta eiköhän me saada Michaelan kanssa kova kisa aikaiseksi, Murto kertoi ottelun aattona Urheiluliiton tiedotteessa.

Jarno Koivusen valmennukseen palannut Murto aloitti kauden tuloksella 447 Ruotsin Sätrassa ja kohensi 450:een 1. helmikuuta Lempäälässä. Maaottelussa Murto pyrkii edelleen korkeammalle.

– Läksin talven ensimmäisiin kilpailuihin arvioiden ja kuulostellen. Nyt tietää jo paremmin, mihin askelmerkit laitetaan ja mitä seipäitä otetaan käyttöön. Tekeminen on alkanut kalibroitua, Murto kertoi.

Murto on hypännyt hallissa nuorten Suomen ennätyksen 471 tammikuussa 2016 ja ulkona 460 toissa kesänä. Sitten uralla oli vaikeampaa, mutta nyt hän on saanut taas juoksunsa vauhtiin.

– Juoksu tulee ihan eri tavalla kuin pitkään aikaan. Se on se, mihin Jarno Koivusen kanssa on keskitytty sen jälkeen, kun Turkuun tulin, Murto jatkoi.

– Se on yksi ja ainoa asia, joka ollut työn alla. Juoksun ehdoilla on tehty kaikki treenit, ja se on purrut tosi hyvin. Viimeksi juoksu on ollut tuollaista vuonna 2016.

Kemppinen jahtaa ennätystään

Maaottelussa kilpailevat Suomen, Ruotsin, Norjan joukkueet sekä Tanskan ja Islannin yhdistetty nippu. Kuhunkin lajiin osallistuu kaksi edustajaa jokaisesta joukkueesta. Tilastot lupailevat Suomen joukkueille kakkossijoja Ruotsin jäljessä.

Pikajuoksija Lotta Kemppainen kuuluu Suomen joukkueen vahvimpiin ennakkosuosikeihin. Hän kohensi Helsingin piirin mestaruuskisoissa ennätyksensä aikaan 7,28 ja pyrkii pitämään maaottelussa vielä kovempaa kiirettä.

– Nyt odotan parempaa tulosta, ja siihen on mahdollisuus, Kemppinen arvioi vauhtiaan.

– Kauden avauskilpailun ensimmäisessä juoksussa lähtö oli hyvä, mutta finaalijuoksu oli muuten parempi. Jos nyt saisin lähdön onnistumaan, kun mukana kovia kirittäjiä. Sitä kautta tulisi varmaan hyvä tulos.

Lipsanen lisää loikkiinsa vauhtia

Myös kolmiloikkaaja Simo Lipsanen on lajinsa tilastoykkönen kauden avaustuloksellaan 16,40. Hallimaaottelu on hänelle talven toinen kilpailu.

– Maaottelu on minulle ensimmäinen täyden vauhdin kilpailu. Hyvää tulosta lähdetään hakemaan pisteiden lisäksi, Lipsanen lupaili.

– Treenikausi on mennyt suunnitelmien mukaan, ja kauden avauskilpailussa oli juoksupuolella positiivista tekemistä. Lankulle tuloon on yritetty panostaa ja haettu siihen rytmitystä.

Suomen joukkueeseen on tullut kaksi viime hetken muutosta. Ville Aarnivala tuuraa Tuukka Huuskolaa 200 metrillä, ja Julia Enarvi korvaa Matilda Bogdanoffin 60 metrin aitajuoksussa.