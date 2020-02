Manageri povaa jättimenestystä maailmanennätysmies Armand Duplantisille: "Hänestä tulee jokaisen kisajärjestäjän märkä uni"

Ruotsin 20-vuotias seivästähti Armand Duplantis ponnahti lauantai-iltana koko yleisurheilumaailman kaapin päälle. Duplantis hyppäsi Puolan Torunissa järjestetyissä hallikilpailuissa kaikkien aikojen korkeimman hypyn 617. Ranskan Renaud Lavillenien aiempi hallimaailmanennätys parani sentillä.

Duplantis ylitti ennätyslukeman toisella yrittämällään. Ulkoradoilla amerikanruotsalainen Duplantis on ponkaissut lukemiin 605. Hyppääjä itse uskoo, että hän pystyy hyppäämään vieläkin korkeammalle vasta aluillaan olevan uransa aikana.

– Uskon, että minusta voi tulla vielä parempi maailmanennätyksen haltija. Se on tavoitteeni, mutta otamme yhden askeleen kerrallaan, Duplantis kertoi huiman hyppynsä jälkeen.

Ulkoratojen myyttistä maailmanennätystä 614 hallussa pitävä lajilegenda Sergei Bubka riemuitsi Duplantisin onnistumista.

– 617!!! Fantastista työtä! Sydämelliset onnittelut Armandille ja hänen vanhemmilleen! Onnea! Tavoittele korkeammalle! 56-vuotias Bubka hehkutti Twitter-tilillään.

Ruotsalainen hyppääjäsuuruus, useita arvokisamitaleita urallaan voittanut korkeushyppääjä Stefan Holm oli ME-hypyn jälkeen ihmeissään.

– Ei ole sanoja, tämä on niin sairasta. Se oli aivan uskomatonta. Hän on seiväshypyn Usain Bolt, Holm kertoi Expressenin mukaan.

Ruotsin uusi supertähti

Duplantisin manageri Daniel Wessfeldt kuvailee suojattiaan Ruotsin urheilun seuraavana kansainvälisenä supertähtenä – ellei hän sitä jo ole. Manageri peräänkuuluttaa kuitenkin nöyryyttä nuorelta suojatiltaan.

– Hänestä tulee maailman kuumin yleisurheilunimi. Aiemmin hän on ollut erittäin lupaava, hänestä on kirjoitettu paljon ja hän on rikkonut useita nuorten maailmanennätyksiä. Nyt hänestä tulee jokaisen kisajärjestäjän märkä uni, Wessfeldt sanoi Expressenille.

– Nyt on tärkeää, että hän pitää molemmat jalat maassa ja jatkaa harjoittelua, sillä olympialaiset ovat tulossa kesällä.

Manageri povaa Duplantisille maailmanennätyksen myötä myös suurta taloudellista menestystä.

– Tämä maailmanennätys tarkoittaa paljon. Hänestä tulee todennäköisesti maailman parhaiten palkittu yleisurheilija. Hänen ei luultavasti tarvitse murehtia omasta taloudestaan koko elämänsä aikana, Wessfeldt maalaili.