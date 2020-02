Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp joutui viime kesänä selittämään useaan otteeseen seuran hiljaiseloa siirtomarkkinoilla. Moni jalkapallon Englannin Valioliigan jäteistä hankki nimimiehiä suurella rahalla, mutta Liverpool toimi toisin.

Seuran hankinnat olivat teini-ikäiset Harvey Elliott ja Sepp van den Berg sekä kakkosmaalivahti Adrian.

– Hankintoja ei koskaan pidä tehdä vain siksi, että muut seurat tekevät niitä. Jos istuu alas hetkeksi ja katsoo miehistöämme, tarvitsemmeko lisää pelaajia? Vähän kuin uuden auton kanssa. Vanha on täysin luotettava, mutta sitä haluaa uuden, ja kaksi viikkoa myöhemmin se menee rikki, saksalainen Klopp sanoi ennen kauden alkua Sky Sportsille.

Osuvammin ei olisi voinut todeta.

Liverpoolin auto on ollut ylivoimaisesti luotettavin ja paras. Liverpool on niin vahvasti kuskin paikalla, että vain ihme voi estää sitä kaartamasta voittajana maaliin.

Joukkueen liigakausi on tilastollisesti hämmästyttävä: 25 ottelua, 24 voittoa, yksi tasapeli ja nolla tappiota. Tämä kaikki on tapahtunut jalkapallosarjassa, jota useimmat pitävät maailman tasokkaimpana.

Etumatka toisena olevan Manchester Cityyn on peräti 22 pistettä.

Syvistä vesistä pinnalle

Liverpoolin menestyksen taustalla on useita syitä.

Mennään kuitenkin ajassa lokakuuhun 2010. Liverpool ui tuolloin todella syvissä vesissä. Tilanne oli niin paha, että valtavissa veloissa ollut seura oli vähällä ajautua konkurssimenettelyyn.

Silloiset omistajat Tom Hicks ja George Gillett yrittivät estää Liverpoolin myymisen New England Sports Ventures -yhtiölle, mutta lopulta kauppa toteutui 300 miljoonalla punnalla. Se oli silloisella valuuttakurssilla noin 343 miljoonaa euroa.

Pelillinen alakulo oli lamaannuttava.

Kaksi päivää aiemmin seuran ostaneet yhdysvaltalaisomistajat istuivat katsomossa, kun Everton kaatoi Liverpoolin paikallisottelussa. Roy Hodgsonin valmentama miehistö valahti sarjataulukossa viimeistä edeltäväksi.

Tammikuussa 2011 Hodgson lähti Liverpoolista. Tilalle tuli seuraikoni Kenny Dalglish, mutta hänenkin aikansa oli pettymys.

Valmentaja vaihtui jälleen, kun Brendan Rodgers hyppäsi puikkoihin kesällä 2012.

Rodgersin aikakausi muistetaan etenkin kaudesta 2013–14, jolloin Liverpool taipui mestaruustaistelussa Manchester Citylle kahdella pisteellä.

Klopp saapuu seuraan

Kun Jürgen Klopp saapui Liverpooliin lokakuussa 2015, hän tuli seuraan, jonka lähihistoriassa moni oli epäonnistunut. Seuraan, jonka edellisistä päävalmentajavalinnoista oli vaikea löytää pelillisiä yhtymäkohtia.

Liverpoolissa paineet ja odotukset ovat aina suuria.

– I am the normal one, olen normaali, Klopp lohkaisi ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan.

Se oli kuitti Jose Mourinholle, joka oli aikoinaan julistanut olevansa "the special one" (erityinen) saapuessaan Chelsean päävalmentajaksi. Samalla se oli taitavaa mediapeliä ja miellytti monia kannattajia.

Karismaattinen ja jätkämäinen Klopp oli kannattajien keskuudessa rakastettu hahmo pitkillä valmennuspesteillään kotimaansa Saksan Mainzissa ja Borussia Dortmundissa.

Seuroista jälkimmäisen hän vei muun muassa kahteen Bundesliigan mestaruuteen ja yhteen Mestarien liigan finaalipaikkaan. Kloppin päätöskausi Dortmundissa oli kuitenkin vaikea, joten hän kantoi suuria paineita hartioillaan.

Hevifutista ja vastaprässiä

Kloppin Dortmund pyrki riistämään pallon menetyksen jälkeen mahdollisimman nopeasti ja lähti välittömästi vastahyökkäykseen. Usein se tapahtui korkealta ja usean pelaajan voimin prässäten.

Saksalaisluotsi on kutsunut jalkapalloaan hevimetalliksi. Se viittaa pelaamisen suureen vauhtiin ja intensiteettiin. Toinen usein käytössä oleva termi on gegenpress, vastaprässi.

Klopp toi hevifutiksensa Liverpooliin. Ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan hän sanoi, että haluaa joukkueensa pelaavan täydellä höyryllä.

Kloppin alku Liverpoolissa oli kaksijakoinen. Pelaaminen oli monien mielestä viihdyttävää ja vauhdikasta.

Ylhäältä prässääminen ja pyrkimys nopeisiin vastaiskuihin jättivät Liverpoolin puolustuslinjan kuitenkin usein haavoittuvaksi. Osa vastustajista pelasi palloa suoraan ylös kohdepelaajalle, mikä aiheutti Liverpoolin puolustukselle ongelmia.

Kloppia kritisoitiin jo Dortmundissa siitä, että hänen suosimansa pelitapa oli erittäin kuluttava ja ajoi pelaajat fyysisesti loppuun.

Prässipelaaminen hienostunut

Saksalaisluotsi pyrki jo muutama vuosi sitten hälventämään vastaiskuvalmentajan leimaa.

– Haluaisimme pallonhallintamme olevan jokaisessa ottelussa 90 prosenttia, Klopp täräytti Spox.comin haastattelussa joulukuussa 2016.

Liverpoolin tämän kauden pallonhallintaprosentti (58,2) on tilastosivusto Whoscored.comin mukaan Manchester Cityn jälkeen Valioliigan toiseksi suurin.

Tämän hetken Liverpool prässää eri lailla Kloppin ensimmäiseen ryhmään verrattuna. Muutamissa lehtiteksteissä on osuvasti sanottu, että Kloppin hevifutikseen on tullut paljon sinfoniaa.

Yksi tavoista, joilla asiaa voi avata, on niin sanottu PPDA (Passes allowed Per Defensive Action). Se kertoo, miten monta syöttöä vastustaja keskimäärin tekee ennen toisen joukkueen puolustustekoa, kuten taklausta, katkoa tai rikettä.

Yksinkertaistettuna mitä pienempi PPDA-luku on, sitä aggressiivisempaa joukkueen prässääminen on.

Liverpoolin luku putosi merkittävästi Kloppin tultua päävalmentajaksi. Gegenpressing saapui Liverpooliin. Viime kaudella PPDA-luku kuitenkin nousi Kloppin edelliskausista.

Tilastollisesti Kloppin Liverpool on prässännyt jokaisella kaudella Valioliigan keskiarvoa selvästi ärhäkämmin. Prässipelaaminen on kuitenkin jalostunut: joukkue iskee oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja niin, ettei sen oma kenttätasapaino helposti horju.

Onnistuneita pelaajahankintoja

Liverpoolin menestyksen takana on myös useita onnistuneita pelaajahankintoja. Osa hankinnoista on ollut suhteellisen halpoja ja osa ison rahan ostoksia.

Virgil van Dijk oli maailman kallein puolustaja tullessaan Liverpooliin talvella 2018 ja Alisson maailman kallein maalivahti kesällä 2018.

Myös esimerkiksi Naby Keitan, Fabinhon, Alex Oxlade-Chamberlainin, Mohamed Salahin ja Sadio Manen hankkimiseen kului runsaasti rahaa.

Hankinnat ovat pääsääntöisesti onnistuneet, ja esimerkiksi Salah, Mane sekä Roberto Firmino ovat nousseet Liverpoolissa tähdistä supertähdiksi. Mikäli heidät myytäisiin, Liverpool tekisi valtavan voiton.

Van Dijk ja Alisson olivat kalliita hankintoja, mutta heidän merkityksensä on ollut suuri. Liverpoolin puolustus on nykyään raudanluja.

Siihen ovat vaikuttaneet pelitapamuutokset ja maailmanluokan pelaajat.

Van Dijk ja Alisson ovat rauhoittaneet puolustusta, ja kehittyneen pallonhallinnan ansiosta kenttätasapaino säilyy pelin eri vaiheissa aiempaa paremmin.

Laitapuolustajat suuressa roolissa

Liverpoolin ryhmitys ilmoitetaan usein muodossa 4–3–3, mutta sen voi kirjoittaa myös toisin.

Tärkeässä roolissa ovat laitapuolustajat Andrew Robertson ja Trent Alexander-Arnold, jotka tukevat vahvasti hyökkäyksiä.

Van Dijk, Alexander-Arnold ja Robertson ovat Valioliigan kärkikolmikko sekä syöttömäärissä että pallokosketuksissa, mikä kertoo heidän merkityksestään rakentelu- ja murtautumisvaiheessa.

Alexander-Arnold on kärjessä liigan keskitysten määrässä ja kakkosena syöttöpörssissä. Laitapuolustajat ovat keskeinen osa Liverpoolin hyökkäämistä.

Liverpoolin hyökätessä puolustuksessa ovat monesti vain topparit, heidän yläpuolellaan keskikentän pohjapelaaja ja hänen yläpuolellaan kaksi keskikenttäpelaajaa ja laitapuolustajat.

Data-analyysi pelaamisen tukena

Menestys vaatii henkistä kovuutta ja rautaista itseluottamusta. Kloppia on kehuttu vuosien saatossa mainiona motivoijana ja joukkuehengen luojana.

Sattuma ei koskaan katoa urheilusta kokonaan, mutta marginaaleja voi yrittää kääntää eduksi myös tieteellä. Käytännössä kaikissa suurseuroissa työskentelee nykyään data-analyytikkoja.

Seurat eivät yleensä paljasta julkisuuteen kaikkea siitä, miten ne hyödyntävät data-analyysia ja tilastotieteitä pelaamisessaan sekä hankinnoissaan.

Liverpoolissa data-analyysi on kaikesta päätellen viety hyvin pitkälle, ja sitä hyödynnetään myös pelien aikana. Taustalla on runsaasti osaamista monilta tieteen aloilta.

Myös seuran urheilutoimenjohtaja Michael Edwards on entinen analyytikko.

Muut suuret horjuneet

Liverpoolin nousu Mestarien liigan hallitsevaksi voittajaksi ja tämän kauden Valioliigan johtajaksi on monen asian summa.

Tempoilevuus seurajohdossa ja valmentajavalinnoissa on loppunut. Pelaajahankinnat ovat onnistuneet. Viilaukset pelitapaan ovat toimineet. Runkopelaajista moni on ottanut tasohyppäyksen eteenpäin.

Kun muiden jättiseurojen kausi on ollut enemmän ja vähemmän vuoristorataa, Liverpool on karannut omille teilleen. Liigamestaruus olisi sille ensimmäinen kauden 1989–90 jälkeen.