Koronavirus esti Kiinan ja Hongkongin sulkapallojoukkueiden osallistumisen Aasian mestaruuskisoihin

Kiinasta maailmalle karannut uudentyyppinen koronavirus karsi rajusti osanottoa sulkapalloilun Aasian mestaruuskisoissa, jotka ovat myös osa Tokion olympiakarsintaa. Kiina ja Hongkong luopuivat kisoista kokonaan, ja Intia lähetti Filippiinien Manilassa järjestettäviin kisoihin vain miesten joukkueen.

Manilan kisoissa urheillaan tiistaista sunnuntaihin.

Kiina ja Hongkong eivät voineet osallistua kisoihin Filippiinien asettamien matkustusrajoitusten takia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Filippiinien hallituksen asettamaa 14 päivän karanteenia Kiinasta, Hongkongista ja Macaosta tuleville matkustajille täytyy kunnioittaa filippiiniläisten terveyden näkökulmasta, Aasian sulkapalloliitto ilmoitti tiistaina.

– Tämän takia Kiinan ja Hongkongin joukkueet eivät voi kilpailla kisoissa.

Intian sulkapalloliitto lähetti kisoihin vain miesten joukkueen, koska naisten joukkueen jäsenet ja pelaajien vanhemmat vastustivat matkaa.

– Miehet päättivät matkustaa ja osallistua kisoihin saatuaan Aasian liitolta vakuutuksen, ettei osallistuminen vaaranna heidän terveyttään. Naisten joukkue vetäytyi kisoista, Intian sulkapalloliitto ilmoitti.

Kiinassa on todettu koronavirustartunta yli 42 000 ihmisellä, ja kuolleiden määrä on jo yli tuhat. Kiinan Wuhanista levinnyt virus on ennättänyt levitä 28 maahan. Kiinan ulkopuolella on todettu 460 tartuntaa ja kaksi kuolemantapausta.