Sebastian Aho kiillotti maaliennätystään – Mikko Rantanen aloitti maalillaan Ottawan syöksykierteen

Carolina Hurricanesin tehohyökkääjä Sebastian Aho teki tiistain Dallas-ottelussa joukkueensa ainoan maalin, kun joukkue kompasteli 1–4-vierastappioon. Ahon ensi erän lopulla viimeistelemä maali on hänelle kauden 31:s. Ahon viime kaudella kyhäämä maaliennätys oli 30 osumaa.

Aho on ollut luotettava maalintekijä koko uransa. Ensimmäisellä kaudellaan 2016–2017 hän viimeisteli 24 maalia, toisella kaudella 29 ja viime talvena 30. Suunta on nouseva, ja kuluvan kauden maalipörssissä Aho on mukavasti kuudentena.

Aho on seuransa tehokkain maalintekijä ja seuran sisäisessä pistepörssissä Teuvo Teräväisen jälkeen toisena.

Dallasin tehopelaaja oli hattutempun laatinut Jamie Benn. Joukkueen puolustajalle Miro Heiskaselle merkittiin kaksi syöttöpistettä ja keskushyökkääjä Roope Hintzille yksi.

Rantanen sai senaattorit polvilleen

Colorado Avalanche tukisti Denverissä Ottawa Senatorsia maalein 3–0-kotikentällään. Ottelu venytti Avalanchen perättäiset voitot viiteen.

Mikko Rantanen vei Coloradon maalin johtoon ensi erän viimeisellä minuutilla Nathan MacKinnonin syötöstä. Rantanen kiersi tilanteessa Ottawan puolustajan Ron Hainseyn, ajoi maalille ja juoni rystypuolelta kiekon ohi Ottawan maalivahdin Marcus Högbergin.

Valeri Nitshuskin ja Gabriel Landeskog tekivät Coloradon muut osumat.

Rantasella on koossa 18 maalia, joilla hän on NHL:n suomalaispelaajien maalipörssissä kolmantena. Hänen edelleen sijoittuu Ahon lisäksi Patrik Laine 24 maalillaan.