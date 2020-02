Mäkäräinen varovaisin mielin MM-sprinttiin: "Paljon pitää tulla petrausta"

Italian Anterselvassa kilpailtavien ampumahiihdon MM-kisojen henkilökohtaiset matkat alkavat tänään, kun lajin naishuiput jahtaavat arvometallia 7,5 kilometrin pikakilpailusta. Suomea kello 15.45 alkavassa kisassa edustavat Kaisa Mäkäräinen, Mari Eder ja Suvi Minkkinen.

Mäkäräiselle kilpailu on uran 42:s henkilökohtainen koitos vuonna 2005 alkaneella MM-taipaleella. Pikakilpailuissa Mäkäräisen paras MM-sijoitus on vuodelta 2011, jolloin hän ylsi Hanti-Mansijskissa hopealle (ja jatkoi sitten takaa-ajossa uransa toistaiseksi ainoaan MM-kultaan). Tuon jälkeen Mäkäräinen on ollut MM-sprinteissä parhaimmillaan yhdeksäs.

Lähtökohdat päivän kisaan eivät ole Mäkäräiselle parhaimmat mahdolliset. Tämän kauden maailmancupissa Mäkäräinen on jäänyt pikakisoissa sijoille 53,13, 56, 11 ja 33. Vaisuille sijoille syypäänä on ollut etenkin pystyammunta, jossa osumaprosentti on vain 56.

Eilisessä MM-avauksessaan sekaviestissä Mäkäräinen käytti kolme varapatruunaa, joista pystypaikalla kaksi.

– Penkalla oli vaikeaa. Pysty oli varsinkin todella hidas, ihan yksitellen piti jokainen laukaus yrittää poimia, Mäkäräinen kommentoi eilen.

Odotukset päivän kisaan ovatkin varovaiset.

– Paljon pitää tulla petrausta, jos meinaa taistella hyvistä sijoituksista.

Eder on tämän kauden sprinteissä ollut parhaimmillaan 12:s, ja MM-sprinteistä paras sijoitus on 15:s kahdeksan vuoden takaa. Uransa toiset MM-kisat aloittava Minkkinen puolestaan ylsi kuukausi sitten Ruhpoldingin pikakisassa ensimmäisen kerran urallaan maailmancupin pisteille.

Minkkinen starttaa matkaan heti toisena lähtijänä. Ederin lähtönumero on 33 ja Mäkäräisen 60. Kaikkiaan mukana on 102 kilpailijaa.

Kisan suosikit ovat tuttuja. Maailmancupin kärkinainen, Norjan Tiril Eckhoff on voittanut kauden viidestä sprintistä kaksi, ja italialaisyleisön suursuosikki, cup-kakkonen Dorothea Wierer hänkin kaksi. Norjan Marte Olsbu Röiseland, Ruotsin Hanna Öberg ja Saksan vauhtihiihtäjä Denise Herrmann kärkkyvät myös kruunua kisassa, jonka nopeassa tahdissa ei virheisiin juuri ole varaa.