Kasvattajaseura Pelicansia rokottanut Sebastian Repo: ”Tätä ei toivoisi kenellekään”

Rauman Lukon ja Lahden Pelicansin välisestä liigaottelusta tuli kotijoukkueelle tasan niin vaikea kuin osattiin ennustaakin eli pajatsonsa kärkipään pelaajista tyhjentäneet lahtelaiset eivät antaneet mitään ilmaiseksi. Kolme pistettä jäi kuitenkin Raumalle – kiitos lahtelaiskasvatti Sebastian Revon, joka leipoi 3–2-voittomaalin sisään ajassa 43.22. Ottelu oli raumalaisille sikäli historiallinen, että joukkue otti pisteitä jo 16:nnen kerran peräkkäin. Edellinen ennätys, 15 ottelun pisteputki oli peräisin kaudelta 2014–2015.

– Tottakai on aina hieno tehdä voittomaali kasvattajaseuraa vastaan. Mukana on edelleen monta tuttua pelikaveria, vaikka toki vastustajaa on aika paljon nuorennettukin, kuittasi Repo.

– Näin sivusta katsoen on ollut ikävä seurata, miten Pelicansia on tyhjennetty sen jälkeen, kun pudotuspelipaikka valui ohi. Eihän tätä toivoisi kenellekään, Repo vakavoitui.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pelicansin eduksi on sanottava, että vierasjoukkue ei antanut periksi missään vaiheessa – pikemminkin päinvastoin. Ottelun kolmanteen erään lähdettiin vielä lahtelaisten 1–2 johtonumeroista, mutta Lukon Vili Laitisen ja Revon nopeat maalit heti erän alkuun käänsivät pelin kotijoukkueelle.

– Meillä on edelleen hyvä tekemisen meininki, vaikka jätkiä on lähtenyt. Työtä tehdään tosissaan loppuun asti, Peicansin päävalmentaja Jesse Welling tiivisti.

Pelicansin molemmat maalit Raumalla viimeisteli Roope Elimäki, joka osui avauserässä saman tasavajaan aikana kahdesti. Lukon avausmaalin viimeisteli puolestaan Linus Nyman.