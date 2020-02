Samuelsson yllättyi Suomen nopeimman tittelistään – "En olisi millään ajatellut, että voisin voittaa"

Ikaalisten Urheilijoiden Samuli Samuelsson hehkui yllättyneen voittajan onnea yleisurheilun SM-hallikilpailujen avauspäivänä Tampereella. Pari vuotta akillesvaivan takia taukoa pitänyt Samuelsson juoksi Suomen nopeimmaksi mieheksi.

60 metrin SM-kulta irtosi ajalla 6,80, jolla Samuelsson jätti Oulun Pyrinnön Samuel Purolan kolmen sadasosan päähän. Pronssia sai Vantaan Salamien Riku Illukka.

– En olisi millään ajatellut, että voisin voittaa. Juoksu kulki hyvin tähän kuntoon nähden. Tämä oli maksimi, mihin pystyin tänään, ja näköjään se riitti mestaruuteen, Samuelsson myhäili.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hopeamies Purola harmitteli kisavireensä katoamista.

– Alkuerien verryttelyssä tuntui paremmalta kuin koskaan, mutta viivalle tullessa tuli jotenkin sellainen löysä olo. Se ei siitä parantunut, Purola kertoi.

Kemppisen energia meni vilppilähtöihin

Nopeimman naisen tittelin 60 metrillä vei Helsingin IFK:n Lotta Kemppinen.

– Kun perustaso on korkealla, se lupaa hyvää. Sieltä voi tulla sitten joskus myös se huippuonnistumisen piikki. Startteja oli tänään useampi, ja voi olla, että siihen meni osa energiasta, Kemppinen arveli ja viittasi siihen, että joutui alkuerässä ja finaalissa starttaamaan vilppilähtöjen vuoksi kaikkiaan viidesti.

Naisten 60 metrin SM-hopea meni Espoon Tapioiden Anna Pursiaiselle ja pronssi Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Aino Pulkkiselle.

Naisten 400 metrillä kisaa johtanut Turun Toverien Milja Thureson kaatui muutama metri ennen maalia, kun väsyneenä jalat pettivät alta. Hän jäi lopulta neljänneksi kisassa, jonka voittoon nousi Keski-Uudenmaan Yleisurheilun Eveliina Määttänen.

Vain reilu tunti myöhemmin Thureson selvisi 60 metrin alkuerästään finaaliin, jossa jäi kuitenkin kahdeksanneksi.

Murto hyvällä tiellä kohti Tokiota

Seiväshypyssä Salon Vilppaan Wilma Murto ylitti 460, mutta 10 senttiä korkeammalla keikkuva Tokion olympiaraja jäi vielä ylittämättä.

– Olen tyytyväinen ja harmistunut samaan aikaan. 470:n ylitys on ominaisuuksissa, mutta en saanut sitä pihalle vielä. Enää tässä ei siihen mitään ihmeellisyyksiä tarvita, vaan ollaan hyvällä tiellä, hallikautensa SM-kisoihin päättänyt Murto arvioi.

Parin viikon Kanarian-leikiltä palannut Lappeenrannan Urheilumiesten Veli-Matti "Aku" Partanen käveli 5 000 metrillä selvään voittoon. Hän on lunastanut jo menolipun ensi kesän olympialaisiin, joissa kävelykisat käydään Sapporossa, noin 1 100 kilometrin päässä varsinaisesta kisakaupungista Tokiosta.

– Se on vähän outo tilanne, kun aiemmin on aina asunut kisakylässä ja ollut kisojen sykkeessä. Olot ovat meille kuitenkin paremmat Sapporossa, kun siellä on odotettavissa seitsemisen astetta Tokiota viileämpää, noin 30 asteen lämpötila, Partanen kertoi.