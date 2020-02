Jalkapallokannattajat yllättyivät EM-kisojen tuoreesta lippuarvonnasta: "Tämä kuvio tuli meillekin puskista"

Osa suomalaisista jalkapallon ystävistä on hieraissut viime päivinä silmiään, sillä jalkapallon ensi kesän EM-kisojen toinen lippuarvontavaihe alkoi yllättäen tällä viikolla. Joulukuussa lippuarvontaan osallistuneet mutta ensimmäisessä arvontavaiheessa ilman lippuja jääneet ovat saaneet tällä viikolla sähköposteihinsa linkkejä, joiden kautta on päässyt ostamaan lippuja Suomen otteluihin.

Osa suomalaisista on pystynyt ostamaan useita lippuja, jotkut ovat jääneet ilman jonottamisen jälkeen ja jotkut arvontaan osallistuneet eivät ole saaneet lippulinkkiä lainkaan.

EM-kisojen lippuarvonnan ensimmäinen osion liput jaettiin tammikuun lopulla. Tuolloin Euroopan jalkapalloliitto Uefa tiedotti, että loput liput tulevat myyntiin myöhemmin. Tämän viikon arvontavaiheesta Uefa ei ole tiedottanut mitenkään.

Suomen maajoukkueen kannattajayhdistyksellä Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry:llä (SMJK) ei ollut tietoa tämän viikon arvonnasta. SMJK:n varapuheenjohtaja ja lippuvastaava Marko Karvinen pitää Uefan lippukäytäntöjä vaikeaselkoisina.

– Tämä kuvio tässä välissä tuli meillekin puskista, Karvinen kertoo.

– Uefa on ollut muutenkin pikkaisen hankala yhteistyökumppani. Sieltä ei tunnu oikeastaan kukaan saavan tietoa, ei välttämättä Palloliitto, eikä varsinkaan me. En tiedä, minkä takia he haluavat olla lippujen suhteen näin salamyhkäisiä.

Kannattajat ovat saaneet Uefan lähettämiä lippulinkkejä ainakin tiistaina ja keskiviikkona. Karvinen ei tiedä, miten pitkään arvonnan kakkosvaihe jatkuu. Uefa on ilmoittanut avaavansa helmikuun 26. päivänä resale-alustan, jossa kannattajat voivat myydä lippuja eteenpäin.

Pääsylippukiintiöiden uskotaan kasvaneen

Suomi aloittaa EM-taipaleensa 13. kesäkuuta Kööpenhaminassa Tanskaa vastaan ja pelaa loput kaksi alkulohkopeliään Pietarissa, 17. kesäkuuta Venäjää ja 22. kesäkuuta Belgiaa vastaan. Karvisen mukaan suomalaiskannattajat ovat saaneet tällä viikolla linkkien kautta lippuja kaikkiin Suomen alkulohko-otteluihin.

Suomalaiskannattajien pääsylippukiintiöt olivat alun perin Pietarin otteluihin 8 000 ja Kööpenhaminaan 5 000 kappaletta, mutta Karvinen uskoo kiintiöiden kasvaneen. Esimerkiksi Belgian kannattajat ovat ostaneet maansa alkulohko-otteluihin vain vähän lippuja. Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis arvioi torstaina HS:lle, että belgialaisilta ylijääneet liput Suomi–Belgia-otteluun ovat nyt tulleet suomalaisille myyntiin.

SMJK on järjestämässä kisareissuja sekä Kööpenhaminaan että Pietariin. Karvinen vahvistaa, että kannattajayhdistyksen järjestämä Kööpenhamina–Helsinki-lento on loppuunmyyty. Helsingin ja Kööpenhaminan väliseen lentoon lippuja on vielä myynnissä, kuten myös bussi- sekä junakyydeillä Pietariin.

– Ne ovat lähteneet yllättävän hyvin myyntiin, Karvinen iloitsee ja kertoo, että Kööpenhaminassa ja Pietarissa kannattajayhdistyksen jäseniä nähdään 2 000–3 000.