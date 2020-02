Euroopan jalkapallokenttien tulikuumin kärkimies jatkoi ihmeellistä tahtiaan, kun Dortmund voitti Saksan Bundesliigassa lauantaina Werder Bremenin vieraissa 2–0. Dortmundin 19-vuotias norjalaiskärki Erling Braut Haaland viimeisteli kauden 40. maalinsa Dortmundin noustessa neljän pisteen päähän sarjakärki Bayern Münchenistä.

Vuoden alussa Itävallan sarjasta Dortmundiin siirtynyt norjalaisteini on tehnyt uudessa seurassaan 12 maalia kahdeksassa pelissä. Itävaltalaisessa Salzburgissa nuori mies ehti tehdä 28 maalia tällä kaudella.

Suomalaispuolustaja Niklas Moisanderin edustama Bremen on hävinnyt viisi liigapeliä peräkkäin, ja kymmenestä viime pelistään sillä on vain yksi voitto. Joukkue on sarjassa viimeistä edellisenä, kun kierroksia on jäljellä vielä 11.

Mainos alkaa

Mainos päättyy