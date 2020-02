Naisten EM-jalkapallo 2021 vauhtiin Old Traffordilta, turnaus halajaa suosiossa uusille luvuille

Jalkapallon naisten EM-lopputurnaus tavoittelee ensi vuonna Britanniassa 700 000 myydyn pääsylipun yleisöjä. Viime vuoden MM-turnauksen suosio osoitti, että naisten otteluille on kysyntää.

Ennätysyleisöä kohti pyrkii jo EM-kisojen avausottelu, joka pelataan Manchester Unitedin kotikentällä Old Traffordilla.

– Avausottelu Unelmien teatterissa Manchesterissä ja finaali Wembleyllä. Näin pitkälle olemme jo päässeet, kommentoi Euroopan jalkapalloliitossa Uefassa naisten jalkapallosta vastaava Nadine Kessler ja viittasi Old Traffordin lempinimeen.

ManUn kotiareenalle mahtuu 76 000 katsojaa. Wembley vetää vielä enemmän väkeä, 90 000 katsojaa. Myös miesten tämänvuotinen EM-lopputurnaus huipentuu Wembleylle.

– Naisten jalkapallo ansaitsee nämä stadionit. Ne ovat iso juttu pelaajille, valmentajille, tuomareille ja faneille, Saksan maajoukkueessa pelannut Kessler korosti.

EM-turnaukseen pääsee 16 joukkuetta, ja se pelataan 7. heinäkuuta–1. elokuuta vuonna 2021. Suomi johtaa EM-karsintojen E-lohkoa voitettuaan neljästä ottelustaan kolme. Päävalmentaja Anna Signeulin suojattien ottelut jatkuvat 10. huhtikuuta Vaasassa, jossa vastaan tulee Portugali. Marraskuussa joukkueet pelasivat Portugalissa 1–1-tasapelin.

Kymmenen stadionia käytössä

Old Traffordin ja Wembleyn lisäksi naisten 31 ottelun EM-kisoissa on käytössä kahdeksan muuta stadionia. Old Trafford ja Wembley ovat katsomon koon suhteen omassa kastissaan, ja kisojen muiden stadionien yleisökapasiteetti vaihtelee 4 700:sta 32 000:een.

Pelipaikkoja ovat Sheffield, Brentford, Brighton, Leigh, Rotherham, Milton Keynes, Southampton ja Manchester Cityn akatemian stadion.

Britanniassa naisten jalkapallon suosio on noussut entisestään, sillä Englannin maajoukkue ylsi viime vuoden MM-kisoissa välieriin. Joukkueen välierää Yhdysvaltoja vastaan katsoi 11,7 miljoonaa katsojaa televisiosta.

Myös maan Superliigassa yleisömäärät ovat kasvaneet, ja Englannin maaottelua Saksaa vastaan oli katsomassa lähes 78 000 katsojaa.

Edellisissä naisten EM-kisoissa Hollannissa pääsylippuja myytiin 240 000. Viime vuoden MM-kisojen suurin yksittäisen ottelun katsojamäärä oli 58 000.