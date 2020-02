Pukin kuiva kausi ei huoleta Norwich-luotsia: "Hän on yksi parhaista"

Suomen jalkapallomaajoukkueen tähtihyökkääjä Teemu Pukki on hurmannut leipätyössäänkin tällä kaudella: 11 maalia Norwichille kivikovassa Englannin Valioliigassa. Viimeisimmästä pelitilannemaalista on kuitenkin vierähtänyt pian 2,5 kuukautta, sen jälkeen Pukki on maalannut kahdesti rangaistuspotkulla yhdeksän liigapelin aikana.

Sarjajumbo Norwichin saksalaisvalmentaja Daniel Farkea ei kuiva kausi kuitenkaan huoleta. – Teemu on yksi liigan parhaista. En huolestu jaksoista, jolloin hän hukkaa maalipaikkoja. Uskomme häneen täysin, hänen ei tarvitse todistella minulle yhtään mitään, Farke sanoo paikallislehti Norwich Evening Newsin mukaan. Mainos alkaa Mainos päättyy – Hän on meille niin tärkeä. Totta kai kärkimiehelle on aina hyväksi, kun hän tekee maaleja. Tuossa oli muutama matsi, joissa hän hukkasi muutaman paikan, mutta sitä sattuu maailman parhaillekin.