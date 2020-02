Koronavirus voi vaikuttaa jalkapallon EM-kisoihin vain, jos tilanne pahenee, sanoo Uefan edustaja

Euroopan jalkapalloliiton Uefan varapuheenjohtajan Michele Uvan mukaan tällä hetkellä on epäselvää, voiko koronavirus vaikuttaa miesten EM-lopputurnaukseen.

– Olemme tarkkailuvaiheessa ja seuraamme tilannetta maakohtaisesti. Jalkapallon on noudatettava kunkin maan määräyksiä, italialainen Uva sanoi kotimaansa yleisradioyhtiön Rain haastattelussa.

Uvan mukaan koronavirus saattaa vaikuttaa EM-kisoihin vain, jos tilanne pahenee nykyisestä.

EM-lopputurnaus järjestetään kesällä 12 eri maassa, ja myös Suomi on kisoissa mukana.

Yksi EM-turnauksen isäntäkaupungeista on Rooma, jossa pelataan myös kisojen avauspeli. Italiassa on peruttu viime päivinä useita urheilutapahtumia, ja mukana on ollut jalkapallon Serie A:n otteluita. Kymmenestä seuraavasta Serie A:n ottelusta vähintään kuusi pelataan suljettujen ovien takana.

Suomi pelaa EM-lohkovaihetta Kööpenhaminassa Tanskaa ja Pietarissa Belgiaa sekä Venäjää vastaan.