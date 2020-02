HIFK nousi Hakametsässä tasoihin kaksi sekuntia ennen summeria – ja voittoon voittomaalikisalla

Helsingin IFK osoitti taas tiistaina Hakametsässä, että Tapparaa vastaan on syytä pelata ottelut viimeiseen sekuntiin saakka.

Tappara on menettänyt pisteitä reilun kuukauden aikana jo viisi kertaa päätöserän lopulla päästettyjen maalien vuoksi. Tiistaina Jere Sallinen iski helsinkiläisten 2–2-tasoituksen vain kaksi sekuntia ennen päätössummeria.

HIFK:n 1–1-tasoituksen iskenyt kultakypärä Teemu Turunen ei ainakaan myöntänyt, että Tapparan trendistä olisi helsinkiläiskopissa puhuttu.

– Ei me sitä olla erikseen mietitty. Ajateltiin vain pelata yksinkertaisesti maalia kohti lopussa ja onneksi Sallinen sai tehtyä siitä, tehot 2+2 paluunsa jälkeen kahteen otteluun kerännyt Turunen sanoi.

Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi korosti sietokyvyn merkitystä.

– Nämä kuudella viittä vastaan syntyneet maalit on kaikki aina erilaisia. Se on alivoimapelaamista. Tietynlainen kärsivällisyys siinä on oleellista, Rautakorpi sanoi.

Otto Paajanen sinetöi HIFK:n 3–2-vierasvoiton voittolaukauskilpailussa, mutta vasta 22. yrityksellä.