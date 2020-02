Viimeksi tiistaina Langnaun kotipelissään 3–1 voittanut Lausanne on Sveitsin liigassa seitsemäntenä. Kun liigan runkosarjaa on jäljellä kaksi kierrosta, Lausanne on kiinni pudotuspelipaikassa.

Peltonen valmensi Lausannea toista kauttaan. Hänet korvaa päävalmentajana kanadalainen Craig McTavish.

Peltonen, 46, voitti Suomen maajoukkueessa pelaajana aikuisten maailmanmestaruuden vuonna 1995 ja SM-kultaa HIFK:ssa 2011.