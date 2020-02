Lauri Markkasen paluu NBA-parketille lähestyy

Suomalaispelaaja on kärsinyt lantiolihaksen rasitusvammasta ja ollut sivussa otteluista viisi viikkoa. Alun perin Chicago arvioi Markkasen olevan sivussa neljästä kuuteen viikkoa.

– Luulen, että olemme lähellä. Lauri on työntekijä. Kun hänellä on mahdollisuus tehdä työnsä, hän tekee ne, Bullsin päävalmentaja Jim Boylen sanoi Daily Heraldin mukaan.

Chicagon kausi on sujunut todella heikosti, ja joukkueen loukkaantumislista on täynnä pelaajia. Viimeisin loukkaantunut on hyvässä vireessä helmikuussa ollut pelintekijä Coby White, joka satutti selkänsä torstaina.

Bulls on NBA:n itälohkossa 11:ntenä, ja joukkueen kausi päättyy hyvin todennäköisesti runkosarjaan.