Chelsea jälleen ahtaalla Bournemouthia vastaan – Marcos Alonson maalit toivat lontoolaisjätille tasapelin Valioliigassa

Mikä joukkue on ollut parina viime vuonna yksi hankalimmista liigavastustajista Chelsealle?

Vastaus on yllättäen Bournemouth, joka on voittanut joukkueiden viidestä tuoreimmasta Valioliigan kohtaamisesta kolme ja pelannut kerran tasan. Kyseisten otteluiden yhteismaaliero on Bournemouthille komeasti 10–4.

Lauantaina joukkueet tasasivat pisteet Bournemouthin kotikentällä 2–2-tuloksella.

Bournemouthin Philip Billingillä oli heti ensimmäisillä minuuteilla pari loistopaikka viedä kotijoukkue johtoon. Marcos Alonso laukoi Chelsean johtoon 33. minuutilla tykitettyään ylärimasta kimmonneen pallon verkon perukoille.

Jefferson Lerma puski Bournemouthin 54. minuutilla tasoihin Ryan Fraserin antamasta kulmapotkusta. Kolmea minuuttia myöhemmin Joshua King vei Bournemouthin takatolpalta johtoon. Chelsea nousi lopulta väkisin tasoihin, kun Alonso puski pallon 85. minuutilla maaliin.

Chelsea on sarjassa neljäntenä. Eroa kolmospaikalla majailevaan Leicesteriin on viisi pistettä ja takana tulevaan Manchester Unitediin neljä. ManU on pelannut ottelun vähemmän ja kohtaa sunnuntaina vieraissa Evertonin.

Chelsean viikko jätti seuran kannattajille valjun maun suuhun, sillä Bournemouth-tasapeliä edelsi Mestarien liigan 0–3-kotitappio Bayern Münchenille.

– Marcos Alonsolla on ollut hieno viikko, mutten halua vasemman laitapuolustajani tähdittävän maalitilastoja. Haluan hyökkääjieni tekevän maaleja, mitä he eivät ole nyt tehneet, Chelsean päävalmentaja Frank Lampard harmitteli uutistoimisto AFP:lle.

West Hamille tärkeä voitto

Muissa Valioliigan lauantain otteluissa Brighton hävisi kotikentällään Crystal Palacelle 0–1, Newcastle pelasi kotonaan 0–0 Burnleyta vastaan ja West Ham nappasi 3–1-kotivoiton Southamptonista. Kotijoukkue Watfordin ja sarjakärki Liverpoolin välinen ottelu päättyy myöhemmin lauantaina.

Crystal Palacen sankariksi nousi Jordan Ayew, joka laukoi 70. minuutilla ottelun ainoan maalin.

Liigapaikastaan taistelevalle West Hamille voitto oli erittäin tärkeä, sillä se nosti lontoolaisjoukkueen Aston Villan ja Bournemouthin ohi sijalle 16.

Jarrod Bowen vei West Hamin johtoon, Southamptonin Michael Obafemi tasoitti ja West Hamin Sebastien Haller viimeisteli 2–1-osuman avausjaksolla. Toisella jaksolla Michail Antonio laukoi ottelun loppunumerot.