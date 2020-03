Runsas julkisuus ei häirinnyt – Team Unique saavutti paikan MM-kisoihin mestari Rockettesin kanssa

Helsinki Rockettes ja Team Unique pääsevät edustamaan Suomea huhtikuun alussa Yhdysvaltain Lake Placidissa käytäviin muodostelmaluistelun MM-kisoihin. Rockettes varmisti MM-paikkansa voittamalla sunnuntaina Espoossa Suomen mestaruuden pistein 228,96.

Ilman ykköstilaa Rockettesin mahdollisuudet MM-edustukseen olisivat olleet minimaaliset.

– Nostan Suomen mestaruuden arvon kotimaan kovassa kilpailutilanteessa todella korkealle. Ihanaa, että kausi jatkuu vielä, Rockettesin valmentaja Kaisa Arrateig kertoi tiedotteessa.

Lyhytohjelman jälkeen niukasti kärjessä ollut Team Unique otti hopeaa pistein 226,32. Team Unique valittiin kisoihin, koska se täytti Taitoluisteluliiton kolmen kilpailun keskiarvokriteerit.

Team Unique on ollut tällä kaudella julkisuudessa runsaasti, koska sen päävalmentaja Mirjami Penttinen sai tammikuussa vuoden kilpailukiellon Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnalta epäasiallisen käytöksen vuoksi. Penttinen on yhä hyllytettynä työtehtävistään seurassa. Hän on valittanut kilpailukiellostaan urheilun oikeusturvalautakuntaan.

– Veto oli tänään hyvä ja jätimme kaiken jäälle. Silti harmittaa. MM-kilpailuihin lähdemme kuitenkin innoissamme, Team Uniquen kapteenit Tuuli Mäkinen ja Iines Saalasti sanoivat.

Marigold IceUnity koki kovan tason

MM-kisavalinnassa pettyi pronssille jäänyt Marigold IceUnity, joka sai pisteet 220,78. Joukkueen jääminen ilman MM-paikkaa on erittäin harvinaista, sillä se on edustanut Suomea vuodesta 2000 järjestetyissä MM-kisoissa yhtä kertaa lukuun ottamatta.

Viime vuoden MM-kisoissa Helsingissä Marigold IceUnity oli hopealla ja Rockettes pronssilla.

– Joka vuosi on mahdollista, että MM-paikkaa ei tule. Taso on niin kova, Marigold IceUnityn valmentaja Anu Oksanen totesi.

Junioreiden Suomen mestaruuden saavutti Team Fintastic pistein 198,65. Kisa voitosta oli erittäin tiukka, sillä hopealle tullut Dream Edges hävisi kirkkaimmat mitalit vain 1,27 pisteellä.

Team Fintasticin lisäksi MM-kisoihin lähtee neljänneksi sijoittunut Team Mystique.