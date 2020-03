Huuhkajat yrittää jatkaa menestystään Kansojen liigassa – vastustajat selviävät tiistaina

Päävalmentaja Markku Kanervan mukaan Suomen miesten jalkapallomaajoukkueella on edessään "kova vuosi".

Kesän EM-lopputurnaus on päällimmäisenä ajatuksissa, ja lisäksi Kansojen liiga puskee päälle.

Toista kertaa pelattavan Kansojen liigan lohkot arvotaan tiistaina Amsterdamissa. Suomi pelaa B-divisioonassa, jonne se nousi oltuaan edellisessä Kansojen liigassa C-divisioonassa.

Nousu B-divisioonaan tarkoittaa vaikeita vastustajia. Huuhkajien kanssa B-divisioonassa ovat Venäjä, Itävalta, Wales, Tshekki, Skotlanti, Norja, Serbia, Slovakia, Turkki, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Bulgaria, Israel, Unkari ja Romania.

Suomi on arvonnoissa kakkoskorissa Skotlannin, Norjan ja Serbian kanssa. Niitä maita se ei siis voi kohdata, kun lohkovaihe alkaa syyskuussa ja päättyy marraskuussa.

B-divisioonan maat jaetaan neljään neljän joukkueen lohkoon. Kunkin lohkon voittaja nousee A-divisioonaan ja viimeinen putoaa C:hen.

Huuhkajat kohtaa EM-kisojen alkulohkossaan Tanskan, Venäjän ja Belgian, joten Kanervan sanoihin kovasta vuodesta on helppo yhtyä.

– Pelaajat nauttivat kovista otteluista. Kilpailullisia pelejä tulee tosi paljon. Tämä on intensiivistä aikaa, Kanerva sanoi hiljattain STT:lle.

Lämpimät muistot edelliskerrasta

Huuhkajilla on mainiot muistot edellisestä Kansojen liigasta, jossa se pelasi samassa lohkossa Kreikan, Unkarin ja Viron kanssa. Tuloksena oli lohkovoitto ja nousu B-divisioonaan.

Ensimmäinen Kansojen liiga oli myös tärkeä lenkki parin viime vuoden maajoukkuenosteessa, joka huipentui EM-lopputurnauspaikkaan.

– Tämä on ollut kolmen vuoden periodi, jota olen yrittänyt prosessoida ja analysoida, Kanerva tiivisti viitaten nykyiseen aikaansa Huuhkajien päävalmentajana.

Kanerva teki tammikuussa jatkosopimuksen, joka kattaa Kansojen liigan lisäksi MM-karsinnat ja mahdollisen MM-lopputurnauksen 2022.

Ensimmäisen Kansojen liigan porkkanana oli mahdollisuus lunastaa paikka EM-kisoihin pudotuspeleistä, jotka pelataan maaliskuun lopussa.

Syksyllä alkavan uuden Kansojen liigan täkynä on mahdollisuus päästä MM-jatkokarsintaan. Sinne tosin pääsee vain kaksi parasta lohkovoittajaa, jotka eivät lunasta kisa- tai jatkokarsintapaikkaa varsinaisista MM-karsinnoista.

Kansojen liiga pyörähtää käyntiin syyskuussa

Jalkapallon miesten Kansojen liigan lohkovaihe alkaa syyskuussa ja päättyy marraskuussa. Suomi pelaa B-divisioonassa.

– Kansojen liigan lohkot arvotaan tiistaina Amsterdamissa.

– Kansojen liigaa pelataan neljässä divisioonassa (A, B, C, D). Divisioonat on jaettu niin, että A:ssa ovat lähtökohtaisesti parhaat maat, seuraavaksi parhaat B:ssä, seuraavaksi C:ssä ja heikoimmat D:ssä.

– A-divisioona: arvonnan ykköskori Portugali, Hollanti, Englanti ja Sveitsi, kakkoskori Belgia, Ranska, Espanja ja Italia, kolmoskori Bosnia-Hertsegovina, Ukraina, Tanska ja Ruotsi sekä neloskori Kroatia, Puola, Saksa ja Islanti.

– B-divisioona: ykköskori Venäjä, Itävalta, Wales ja Tshekki, kakkoskori Skotlanti, Norja, Serbia ja Suomi, kolmoskori Slovakia, Turkki, Irlanti ja Pohjois-Irlanti sekä neloskori Bulgaria, Israel, Unkari ja Romania.

– C-divisioona: ykköskori Kreikka, Albania, Montenegro ja Georgia, kakkoskori Pohjois-Makedonia, Kosovo, Valko-Venäjä ja Kypros, kolmoskori Viro, Slovenia, Liettua ja Luxemburg sekä neloskori Armenia, Azerbaidzhan, Kazakstan ja Moldova.

– D-divisioona: ykköskori Gibraltar, Färsaaret, Latvia ja Liechtenstein sekä kakkoskori Andorra, Malta ja San Marino.

– Divisioonissa A–C on kussakin neljä neljän joukkueen lohkoa, D-divisioonassa on yksi neljän ja yksi kolmen joukkueen lohko.

– A-divisioonan lohkovoittajat etenevät finaaliturnaukseen, jonka ykkönen on Kansojen liigan mestari. B-, C- ja D-divisioonien lohkovoittajat nousevat parempaan divisioonaan. A:n ja B:n lohkojumbot putoavat alempaan divisioonaan. C:n kaksi putoajaa ratkaistaan putoamiskarsinnassa.

– Sellaisista Kansojen liigan lohkovoittajista, jotka eivät yllä karsinnoista vuoden 2022 MM-kisoihin, kaksi parasta pääsee mukaan MM-jatkokarsintaan.

– Portugali on Kansojen liigan hallitseva mestari.