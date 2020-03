Herola venytti loistohypyn ja taistelee Oslossa palkintosijasta

Ilkka Herola taistelee palkintosijoista yhdistetyn maailmancupin kauden päätöskisassa Oslossa. Herola venytti HS134-mäestä 133,5 metriä ja lähtee hiihtoon viidentenä 1.10 minuuttia kisaa johtavan Norjan Jarl Magnus Riiberin takana.

Hyvänä hiihtäjänä tunnetun Herolan ero kakkossijaan on 29 sekuntia.

– Lähden luotolla liikenteeseen. Jos hiihto kulkee vanhaan malliin, ei pitäisi olla ongelmaa, Herola sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yleisöstä Herola ei saa takaa-ajolleen tukea, sillä Oslossa kisataan ilman katsojia koronaviruksen takia.

Herola piti kautta hallinneen Riiberin etumatkaa liian pitkänä kiinniotettavaksi, mutta muut sijat ovat ulottuvilla.

– Hyvä mahdollisuus kakkospaikkaan, Herola arvioi.

Hyppyään hän arvioi teknisesti kauden parhaaksi, mutta alastulo jäi harmittamaan.

Kakkosena ladulle lähtee Japanin Ryota Yamamoto 41 sekuntia Riiberin takana. Kolmantena on Norjan Simen Tiller, joka starttaa seitsemän sekuntia Herolan edellä.

Muiden suomalaisten ero kärkeen on minuutteja. Arttu Mäkiaho hyppäsi 110 metriä ja on 37:s (ero kärkeen 3.44). Eero Hirvonen venytti 110,5 metrin hypyn ja on 39:s (–3.56), Leevi Mutru 41:s 106 metrin hypyllään (–4.00).

Oslossa kymmenen kilometrin hiihto alkaa klo 15.20.

Yhdistetyn sesonki tyssää etuajassa, koska Schonachin kilpailut peruuntuivat leudon sään takia ensi viikolta.