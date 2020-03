Formula ykkösten Bahrainin kisa ajetaan ilman yleisöä

Formula ykkösten Bahrainin kilpailu ajetaan ilman yleisöä koronaviruksen takia, kisajärjestäjät kertovat. Kauden toinen kisa ajetaan 22. maaliskuuta. Kisaviikonloppuun kuuluvat sitä ennen harjoitukset ja aika-ajot.

– Konsultoimme kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme ja maamme terveysviranomaisia ja päätimme, että tästä tulee yleisöltä suljettu tapahtuma, kilpailun järjestävä Bahrainin International Circuit -radan edustajat kertoivat tiedotteessaan.

Koronaviruksen takia F1:n MM-sarjassa on jo siirretty kauden neljäs kilpailu huhtikuulta eteenpäin. Kilpailu ajetaan Kiinassa. Vietnamissa ajettavaa kauden kolmatta kisaa uhkasi peruuntuminen, mutta kilpailu on vielä mukana F1-kalenterissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kausi alkaa viikon kuluttua Australian Melbournesta. Suomalaisista sarjassa ajavat Valtteri Bottas Mercedeksellä ja Kimi Räikkönen Alfa Romeolla.

Naisten MM-jääkiekko peruuntui eilen

Koronavirus on iskenyt useisiin urheilutapahtumiin. Kisoja ja otteluja on peruttu, ja osa tapahtumista on järjestetty ilman yleisöä.

Lauantaina ratkesi, että jääkiekon naisten MM-kilpailut jäävät pelaamatta Kanadassa huhtikuussa. Viime aikoina on peruttu myös muun muassa alppihiihdon maailmancupin finaalit Italiassa.

Ampumahiihdon maailmancupissa Tshekin Nove Mestossa on tällä viikolla kilpailtu ilman yleisöä, kuten myös pohjoismaisten hiihtolajien tapahtumassa Oslossa. Holmenkollenin stadion on suljettu, mutta latujen varrella metsässä on kuitenkin yleisöä.

Italian hallinnon päätös rajoittaa liikkumista maan pohjoisosissa vaikuttanee myös maan jalkapallosarjoihin. Pääsarja Serie A on jo pelannut osin tyhjille katsomoille, ja Italian cupin välierien toiset osaottelut peruuntuivat viikolla.