Bottas avaa F1-kauden "kotikentällään" – "Tämä oli harjoittelun suhteen minulle supertalvi"

Formula ykkösten MM-sarjan on määrä alkaa ensi viikonloppuna Australian Melbournessa. Asetelma on kotoisa Mercedeksellä maailmanmestaruusjahtiin lähtevälle Valtteri Bottakselle, joka on poikkeuksellisesti viettänyt huomattavan osan ydintalvesta Australiassa.

Aiemmin Bottaksen talvet kuluivat paljolti Suomessa. Hänellä oli tapana karaista itseään sukeltamalla jäiseen järveen ja harjoittelemalla kylmissä oloissa. Eteläisessä Suomessa ei perinteisestä talvesta ole tänä vuonna ollut tietoakaan. Mainos alkaa Mainos päättyy – Matkustin Lappiin ja hyppäsin järveen jäiden sekaan. Suurimman osan talvesta vietin kuitenkin lämpimässä hyvässä säässä, erityisesti Australiassa. Se tuntui hienolta paikalta. Siellä oli hyvää seuraa, Bottas kertoi. Viime vuoden lopussa vaimostaan Emilia Pikkaraisesta eronnut Valtteri Bottas on julkisuudessa yhdistetty australialaiseen kilpapyöräilijään Tiffany Cromwelliin. Harjoittelu maistui Bottas on ladannut akkunsa täyteen ja uhkuu niin henkisesti kuin fyysisestikin huippukuntoa. – Eteläisessä Australiassa olin kuin kuka tahansa. Saatoin tehdä asioita huomiota herättämättä. Se oli hieno breikki, Bottas kiittelee. Sosiaalisessa mediassa Bottaksesta on näkynyt alkuvuodesta runsaasti pyöräilykuvia. Laji viehättää häntä. Opittavaa on paljon. – Olen pyörällä melko hidas, koska lajissa ovat käytössä lihakset, joita en ole paljon treenannut, Bottas naurahtaa. Aika Australiassa ei ole kulunut lepäillessä. – Aloitin harjoittelun tavanomaista huomattavasti aiemmin. Määrällisesti ja laadullisesti tämä oli harjoittelun suhteen minulle supertalvi. – En tekisi harjoittelussani mitään toisin. Nähtäväksi jää, miten paljon treeni auttaa minua kauden aikana eteenpäin, Bottas pohtii. Pitkä sopimus olisi poikaa Viime kaudella tallikaverinsa Lewis Hamiltonin jälkeen kuljettajien MM-sarjassa toiseksi ajanut Bottas väläytteli vauhtiaan helmikuussa Barcelonan testiviikoilla. Hän ajoi kahtena päivänä testien nopeimman ajan. Ensimmäisen testiviikon nopeimmalla ratakierroksellaan Bottas jätti britti Hamiltonia liki 0,8 sekuntia. Neljännen kautensa Mercedeksellä aloittavalla Bottaksella on kuusinkertaisen maailmanmestarin Hamiltonin varjossa vuodesta vuoteen näytön paikka. Bottas on ajanut Mersulla aina kauden mittaisella sopimuksella kerrallaan. Pidempi Mercedes-sopimus helpottaisi keskittymistä ja MM-kauden rakentamista, mutta Bottas ei valita osaansa. – Onko Toto (Mercedeksen tallipäällikkö Wolff) kuulolla? Bottas naurahtaa ja tarkentaa: – Pitkä sopimus auttaisi paljon. On win-win-tilanne, kun tiedät vuosiksi eteenpäin, mitä teet ja vielä viihdyt tallissa. Kun tiedät, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, se auttaa keskittymään työhön, hän kertoo. "Meillä on hyvät välit" Bottas sanoo luottavansa Mercedeksen tallipäällikkö Wolffiin. – Meillä on hyvät välit. Kun on aika, puhumme asioista avoimesti. Opimme viime vuodesta, että tiimin ulkopuolella oli vähän liikaa turhaa spekulointia. Asia olisi pitänyt pitää sisäisenä. Sopimusneuvottelujen aika on kesällä. – Jos joudut venyttämään neuvotteluja syyskuulle, niistä koituu häiriötä, Bottas sanoo.