Ilta-Sanomat kertoo Wahlströmin nyrkkeilyuran päättymisestä – asioidenhoitaja yllättyi kuultuaan lopettamispäätöksestä STT:ltä

, 39, lopettaa nyrkkeilyuransa, kertoo Ilta-Sanomat . Lehden mukaan se on saanut vahvistuksen Wahlströmin lopettamispäätöksestä kahdesta eri sisäpiirilähteestä.

STT:n tavoittama Wahlströmin asioidenhoitaja Petri Paimander kertoo, ettei ole tietoinen Wahlströmin lopettamispäätöksestä. Paimanderin mukaan Wahlström on kertonut hänelle, ettei tee asiassa hätiköityjä päätöksiä mihinkään suuntaan.

– En osaa sanoa tuohon mitään. Tämä (lopettamispäätös) on uutinen minullekin. Viimeksi kun hänen kanssaan keskustelin helmikuun puolivälissä, Eva kertoi harkinnan olevan käynnissä. Hän sanoi, että paloa ja halua olisi treenata edelleen, mutta toisaalta järjen sanovan, että "tämä oli tässä", Paimander kertoi.

Wahlström otteli viimeksi helmikuun alussa britti Terri Harperia vastaan Sheffieldissä. Wahlström hävisi WBC-liiton ylemmän höyhensarjan MM-ottelun yksimielisin tuomariäänin. Wahlström on otellut ammattilaisurallaan 27 kertaa. Hän on voittanut 23 ottelua ja hävinnyt vain kahdesti. Kaksi ottelua on päättynyt ratkaisemattomana.