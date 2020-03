Sebastian Aho ja Kaapo Kakko hyvässä maalintekovireessä NHL:ssä

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Carolina Hurricanesin Sebastian Aho on tehnyt kaksi maalia ottelussa Detroit Red Wingsiä vastaan. Vierasjäällä pelannut Carolina voitti ottelun maalein 5–2. Aho nappasi myös syöttöpisteen Justin Williamsin 3–2-osumasta.

Teuvo Teräväinen kirjautti itselleen syöttöpisteet molemmista Ahon maaleista.

Myös New York Rangersissa pelaava Kaapo Kakko on tehnyt kaksi maalia. Ottelu Dallas Starsia vastaan on vielä kesken.

