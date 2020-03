Chicago vei voiton lohkojumbo Clevelandista

Koripalloliiga NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls on voittanut Cleveland Cavaliersin 108–103. Tappio Clevelandille olisi ollut Chicagolle iso pettymys, sillä Cleveland on itälohkossa jumbosijalla. Chicagon sijoitus on itälohkon 11:s, ja voitollaan joukkue katkaisi kolme ottelua kestäneen tappioputken.

Markkanen heitti ottelussa 15 pistettä ja nappasi neljä levypalloa. Hän pelasi hieman yli 27 minuuttia. Chicagon paras pistemies oli Coby White, joka heitti 20 pistettä ja otti viisi levypalloa. White urakoi kentällä lähes 38 minuuttia. Coby pelaa ensimmäistä NBA-kauttaan ja oli ensimmäistä kertaa aloituskokoonpanossa. Vielä viime kaudella hän pelasi yliopistokoripalloa Pohjois-Carolinan yliopiston joukkueessa. Mainos alkaa Mainos päättyy – Oli jännittävää. Hienoa, että tuli voitto ottelusta, jossa olin ensimmäistä kertaa avauskokoonpanossa. Oli mukavaa ja siunaus päästä aloittamaan, White kommentoi NBC Sportsin mukaan. Chicagon tämän kauden pisterohmu Zach LaVine oli yhä sivussa parantelemassa revähtänyttä reisilihastaan. Cavaliersin joukkueesta eniten eli 26 pistettä heitti Collin Sexton. Hän pelasi yli 36 minuuttia.