Arslan Khataev viimeisteli virettään olympiakarsintoihin Elbrus-vuorella

Lontoossa lauantaina alkaviin nyrkkeilyn olympiakarsintoihin osallistuu Suomesta kolme miesnyrkkeilijää. He ovat Arslan Khataev (57 kg), Muhammad Abdilrasoon (75 kg) ja Krenar Aliu (81 kg).

Tshetshenialaistaustainen Arslan Khataev on leireillyt ja otellut uutterasti eri puolilla maailmaa. Vuosi sitten hän huuhtoi Saksassa Bundesliigakultaa ensimmäisenä suomalaisnyrkkeilijänä.

Khataev edustaa Porvoon Nyrkkeilyseuraa. Lontoota varten hän treenasi äskettäin venäläisessä nyrkkeilykeskuksessa, 3 000 metrin korkeudessa olevalla Elbrus-vuorella.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Venäjän-leiri onnistui. Paikalla oli kuutisenkymmentä nyrkkeilijää, ja treenivastustaja vaihtui lennosta. Leiripaikka ja sen käytännöt olivat minulle tutut, sillä sain myös vuosi sitten leireillä samassa paikassa, nopeajalkainen Khataev selvitti.

Valmentajansa Karre Anttosen kera Khataev harjoitteli helmikuussa Italiassa.

– Italian-leiri meni toteen. Sain tehtyä tarkoin treeniohjelmistoni, alle 19-vuotiaiden EM-hopeaa iskenyt Khataev kertoi.

Khataev uskoo itseensä.

– Lontooseen lähden vain voittamaan. Taistelen siellä Suomen lipun puolesta ja tahto Tokioon on minulla kova, Khataev puhui.

Khataevin sarjassa eurooppalaisnyrkkeilijöiden kiintiö on kahdeksan paikkaa.

Aliu on keskittynyt liikkeeseen

Tampereen Voimailuseuran Muhammad Abdilrasoon lähtee Lontooseen luottavaisena. Abdilrasoonia kehutiin nyrkkeilytekniikasta hänen viedessään vuosi sitten SM-kultaa Helsingissä. Abdilrasoon on ollut oivallinen myös Tammer-turnauksessa, josta hän on poistunut sarjavoittajana. Abdilrasoonin sarjassa eurooppalaisnyrkkeilijöiden kiintiö Tokioon on kuusi paikkaa.

Kosovolaistaustainen Krenar Aliu viimeisteli nyt maaliskuussa GB Boxing -leirillä Englannin Sheffieldissä. Hän on valmis karsintaan.

Nuorten EM-pronssia urallaan iskenyt Aliu selvitti, että hänen viimeaikaisessa valmennuksessaan on keskitytty liikkeeseen ja jalkojen toimintaan. Aliun sarjasta Euroopasta kelpuutetaan Tokioon kuusi nyrkkeilijää.