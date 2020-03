Tokion kuvernööri: Olympialaisten perumista ei voi ajatellakaan

Tokion kuvernööri sanoo, että tulevan kesän olympialaisten perumista ei voida ajatellakaan. Olympialaisten ylle on noussut yhä enemmän kysymysmerkkejä, kun koronaviruksen leviäminen maailmalla on peruuttanut ison joukon urheilutapahtumia.

Kuvernööri Yuriko Koike myönsi, että pandemiaksi julistetulla viruksella voi olla vaikutusta kisoihin.

– En voi sanoa, etteikö pandemian julistamisella olisi mitään vaikutusta. Mutta mielestäni perumista ei voi ajatellakaan, Koike sanoi torstaina.

Tokion kisojen on määrä alkaa 24. heinäkuuta. Kisajärjestäjät ovat vakuuttaneet, että olympialaiset järjestetään suunnitellusti, ja Kansainvälisen olympiakomitean mukaan kisojen perumisesta tai siirtämisestä ei ole puhuttu.

Keskiviikkona kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Yoshiro Mori tosin myönsi, että järjestäjät ovat huolissaan viruksesta.

Kisojen mahdollisen siirtämisen nosti esiin järjestelytoimikunnan hallituksen jäsen Haruyuki Takahashi, joka sanoi, että kisojen siirtäminen kahdella vuodella saattaa olla järkevin vaihtoehto.

– Koronaviruksesta on tullut maailmanlaajuinen ongelma. Emme voi pitää kisoja vain siksi, että Japanissa tilanne on ok, Takahashi sanoi Asahi Shimbun -lehdelle keskiviikkona.

Takahashin mukaan kesä 2022 olisi kansainvälisessä urheilukalenterissa luontevin paikka Tokion olympialaisille.

Urheilutapahtumia lakoaa viruksen edessä

Koronavirus on vaikuttanut urheilutapahtumiin ympäri maailman.

Viruksen piinaamassa Italiassa kaikki urheilusarjat on keskeytetty huhtikuun 3. päivään asti. Jalkapallon Englannin Valioliigassa peruttiin Manchester Cityn ja Arsenalin välinen keskiviikoksi kaavailtu ottelu.

Perutuksi ovat joutuneet myös muun muassa tenniksen arvostettu Indian Wellsin turnaus Kaliforniassa, taitoluistelun MM-kisat Kanadassa sekä formula ykkösten Kiinan gp. Useita urheilutapahtumia, kuten F1:n Bahrainin gp ja monia jalkapallon Mestarien liigan otteluita on määrätty järjestettäväksi tyhjien katsomoiden edessä.

Uhan alla ovat myös kesäkuussa alkavat jalkapallon miesten EM-kisat, joissa mukana olisi ensi kertaa Suomi.

Yhdysvalloissa koripallon NBA-kausi määrättiin keskiviikkona keskeytettäväksi, ja yliopistokoripallon otteluita pelataan tyhjien katsomoiden edessä.

Lähteenä myös AFP.