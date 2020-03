Arsenalin päävalmentaja Mikel Arteta on saanut koronavirustartunnan – Valioliigalla hätäkokous

Joukkueen ottelu Brightonia vastaan on siirretty. Se oli määrä pelata lauantaina.

Arsenalin henkilökunnasta ja pelaajista ne, jotka ovat olleet viime aikoina läheisesti tekemisissä Artetan kanssa, joutuvat eristämään itsensä Britannian virallisten ohjeiden mukaisesti. Arsenal on sulkenut harjoituskenttänsä.

– Oletamme tämän koskevan merkittävää määrää ihmisiä Colneystä (joukkueen harjoituskeskus), mukaan lukien koko ykkösjoukkue ja valmennushenkilökuntaa, tiedotteessa sanotaan.

Arteta kertoo olevansa pettynyt. Virustesti oli tehty sen jälkeen, kun hän oli alkanut voida huonosti.

Joukkueen pelaajia joutui jo aikaisemmin eristykseen

Joukkue kirjoittaa tiedotteessa, että on selvää, että se ei pysty pelaamaan kaikkia kauden pelejä. Aikaisemmin viikolla päätettiin siirtää Manchester Cityn vastainen peli, sillä joukkueen pelaajia oli eristetty varotoimena. He olivat olleet tekemisissä kreikkalaisen Olympiakos-jalkapallojoukkueen omistajan Evangelos Marinakisin kanssa. Marinakis on saanut koronavirustartunnan.

Joukkueet kohtasivat helmikuun lopussa Eurooppa-liigan ottelussa Lontoossa. Olympiakos pudotti Arsenalin liigasta.